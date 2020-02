Previa del España - Polonia Guillermo Peris

@guillermoperis

sábado, 22 de febrero de 2020, 19:33 h (CET)

España, a cumplir su última misión europea antes de los Juegos

La selección española de baloncesto recibirá este domingo a Polonia (18.00 horas/Cuatro) en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, partido correspondiente a la segunda jornada de clasificación para el Eurobasket 2021 y la última misión que cumplir antes de los Juegos Olímpicos de Tokio.



La España de las 'ventanas' arrancó su nuevo objetivo con una convincente victoria ante Rumanía (71-84) y ahora quiere seguir sumando en el cierre de esta primera 'ventana' para aparcar con total tranquilidad esta fase de clasificación hasta noviembre.



A priori, Polonia se presentaba como el rival más exigente en este camino hacia el Eurobasket, pero se vio sorprendida por Israel (71-75) en la primera jornada, en una actuación muy inferior al pasado Mundial de China, donde fue una de las selecciones más sorprendentes.



De hecho, llegó hasta cuartos de final en aquel torneo y su verdugo fue precisamente España (90-78), que posteriormente también batiría a Australia y Argentina para colgarse el oro. Polonia contará este domingo con ocho jugadores que disputaron el Mundial, aunque llega con bajas importantes como Mateusz Ponitka o el jugador del Unicaja Adam Waczynski.



Su máximo peligro es el base de origen estadounidense A.J. Slaughter, jugador del Coosur Real Betis que viene de anotar 29 puntos frente al equipo hebreo y que exigirá atención defensiva a Carlos Alocén, Rodrigo San Miguel o Ferran Bassas, quien dejó muy buenos minutos en su 'precipitado' debut con la selección.



"Sabemos que va a ser un escollo mucho más duro que Rumanía", advierte Sergio Scariolo, que hizo los descartes de Ehigiator y Pérez --como ante Rumanía-- además de López-Arostegui y Arteaga para quedarse con los 12 que estarán en el parqué maño, entrando en el plantel Guerrero y Barreiro. Plaza segura era las de Sebas Sáiz y Dani Díez, artífices del sólido triunfo cosechado en Cluj-Napoca.



La selección vuelve a Zaragoza dos años después del triunfo ante Montenegro (79-67) en el cuarto encuentro de clasificación para el Mundial de China, que disputaron Rabaseda, San Miguel, Beirán, Sáiz, Barreiro, Arteaga y Llovet. Cerrada esta primera 'ventana' y disputados los Juegos Olímpicos, la segunda se disputará los días 27 de noviembre (Israel a domicilio) y 30 de noviembre (Rumanía en casa). FICHA TÉCNICA.



--EQUIPOS.

ESPAÑA: Alocén, Beirán, Rabaseda, Dani Díez y Sebas Sáiz --posible quinteto inicial--; San Miguel, Brizuela, Llovet, Yusta, Bassas, Barreiro y Guerrero.



POLONIA: Slaughter, Sokolowski, Michalak, Cel y Kulig --posible quinteto inicial--; Zyskowski, Gielo, Gruszecki, Hrycaniuk, Koszarek, Balcerowski y Kolenda.



--PABELLÓN: Príncipe Felipe.

--HORA: 18.00/Cuatro.

