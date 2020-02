El Getafe también sueña en Europa Los 'azulones' desactivan al Ajax con gol de Deyverson y Kenedy Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 21 de febrero de 2020, 09:40 h (CET)

El Getafe también sueña a lo grande en el 'Viejo Continente' después de conseguir una victoria de postín en la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League al imponerse (2-0) al Ajax de Ámsterdam, semifinalista de la Champions el año pasado, gracias a los goles de Deyverson y Kenedy.

El Coliseum Alfonso Pérez, con el deseo de vengar aquel gol de Luca Toni de hace más de diez años, disfrutó de una de sus mejores tardes ante el cuarto campeón de Europa que visitó el sur de Madrid. Nada más y nada menos que ante el Ajax, al que redujo a su mínima expresión, y quien puede darse por contento por el resultado porque pudo ser peor.

El equipo de José Bordalás pilló a contrapié al Ajax a base de la misma receta que le ha llevado a colocarse tercero en Liga. Los 'azulones' fueron claros dominadores apostando por la intensidad, las segundas jugadas y los centros de Cucurella, el mejor nuevamente. El canterano del Barça hizo lo que quiso por el costado izquierdo.

El 'Geta' aumentó la presión, cerró la salida de balón de los holandeses y pronto generó las primeras ocasiones. Deyverson, que se estrenó como titular este jueves, fue el que más guerra dio al Ajax. El brasileño avisó con un tiro desde la frontal y con un cabezazo que se fue por alto. El horno empezaba a calentarse.

Entre tanto, los hombres de Erik ten Hage, la sensación europea de la temporada pasada, apenas pudieron contrarrestar la potencia de su oponente. Babel probó fortuna pegándose con Djené, pero no encontró la rendija, ni tan siquiera con algún balón filtrado del joven Van de Beek, en la órbita del Real Madrid. Todo era de color azul.

Maksimovic falló un mano a mano y Mata se quedó cerca en una jugada de 'Cucu', pero a pocos minutos del descanso llegó el premio tan buscado por los de Bordalás. Una jugada exquisita en tres cuartos de campo, la culminó Deyverson al primer toque. Un gol excepcional cuya celebración acabó con lanzamientos de la grada ocupada por seguidores del Ajax.

Un mechero impactó en la pierna del brasileño y el partido estuvo detenido casi cinco minutos. El árbitro llamó a la calma antes de que pudiese continuar el gran partido de los locales. Mata tuvo el segundo en el minuto 44, otra jugada en la que la velocidad de los puntas del Getafe puso en evidencia al líder de la Liga neerlandesa.

MEJORA EL AJAX, RESISTE EL GETAFE

En la segunda mitad, el guion fue distinto. El Ajax -más advertido- rozó el 70% de posesión y encontró la manera de hacer daño en campo contrario. Primero fue Ziyech y Tagliafico, quienes estuvieron cerca de conectar un centro peligroso, y después fue el turno de Babel, que encontró un buen socio con la entrada del veterano Huntelaar. Todo ello sirvió para hacer olvidar la debilidad de Valera, su portero, que sustituyó sin mucho tino al habitual Onana.

Este arreón, lo mínimo esperable del campeón de Holanda, inquietó a un Getafe que sacó las garras como pocos equipos saben hacerlo. El equipo de Bordalás -que dio refresco a sus delanteros con los cambios de Molina y Ángel, el gran ovacionado de la tarde- terminó recurriendo a Cucurella, que este jueves llamó sin exagerar a las puertas de la selección absoluta.

Los 'azulones' resistieron con mucha capacidad y un gran esfuerzo físico, algo innegociable en el 'ADN' de Bordalás, que sólo tuvo que sufrir con un tiro cruzado de Huntelaar. El 'cazador' la pegó mordida, el Coliseum respiró tranquilo y Getafe -que ya se conformaba con la mínina renta- vio cómo Kenedy lograba el segundo en una contra de auténtica locura. El 'Geta' sigue soñando no sólo en la Liga, también en Europa. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas En-Nesyri rescata un empate en Cluj 1-1 del Sevilla en la ida de los dieciseisavos El Atalanta destroza al Valencia Los de Celades tendrá que remontar un 4-1 en Mestalla para estar en cuartos de final El Manchester City retoma la buena senda con goles de Rodri y De Bruyne Victoria por 2-0 de los 'citizens' sobre el West Ham Simeone: "Hay noches que no se olvidan, hemos ganado al mejor equipo del mundo" Sin embargo, el argentino pidió "tranquilidad". España, con el corazón dividido entre Liverpool y Manchester City Los de Klopp y Guardiola dominan el mapa de los fans de la Premier League