El aumento de los requisitos de los bancos aumenta el interés por los créditos online ¿Qué ventajas ofrecen los créditos en línea? Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 19 de febrero de 2020, 11:35 h (CET)



La situación ya llevaba tiempo pudiendo predecirse. A lo largo de 2019, las entidades bancarias advertían de que el incesante aumento de las solicitudes de créditos personales o de préstamos al consumo podría ser peligroso. Los estudios de los principales bancos señalaban un aumento de la morosidad también al mismo compás de este crecimiento, una situación nada conveniente para la economía nacional.



Los datos lo dejaban claro. A finales del año pasado, el volumen de financiaciones dudosas y con riesgo de morosidad sobrepasaba la barrera de los 5.000 millones. Las tasas de mora estaban alcanzando valores históricos, superando los máximos registrados allá por marzo de 2016. Hacía falta realizar un movimiento para dar un golpe de timón, y los bancos ya han visto cómo hacerlo.



De hecho, 2020 ha arrancado mostrando cuál es la estrategia a seguir por las entidades bancarias para evitar una morosidad creciente y cada vez más peligrosa: el endurecimiento de los requisitos. Han querido colocar la barrera por delante para así frenar a los solicitantes, a la vez que elevan las comisiones para garantizar una mayor recuperación del dinero. Iniciativa que ya está en activo y que ha cambiado por completo el panorama para los clientes.



Debido a esa elevación de exigencias, con penalizaciones a los clientes no rentables y subidas de comisiones, las miradas han comenzado a centrarse en otro sector: el de los créditos online. Si bien es cierto que este campo poco a poco estaba ganando más y más terreno por sus supuestas ventajas, ahora ha pasado a convertirse en el compañero perfecto para los clientes. ¿Por qué? Principalmente, porque no se ha sumado a esa oleada de incremento de requisitos que sí han puesto en práctica los bancos.



De los bancos a internet, el cambio de paradigma de los préstamos



Es una tendencia que ya llevaba tiempo observándose, pero que ha comenzado a dispararse a comienzos de 2020. Los consumidores cada vez prefieren más recurrir a las plataformas en línea para pedir sus créditos. Y lo cierto es que no les faltan motivos para hacerlo. A priori, estas propuestas financieras presentan muchas más ventajas con respecto a las tradicionales, y más aún viendo cómo los requisitos no hacen más y más que subir para frenar las solicitudes y garantizar más rentabilidad.



Pero, ¿qué ventajas ofrecen los créditos en línea?



El principal motivo que está empujando a los consumidores a lanzarse a por las propuestas digitales es la flexibilidad en cuanto a requisitos. A diferencia de los bancos tradicionales, los créditos por internet no suelen exigir la presentación de documentación, ni tampoco piden concertar reuniones. Todo se tramita a través de una plataforma web en la que el cliente solo tiene que indicar el importe que necesita, el plazo a devolverlo y, a lo sumo, presentar algún documento que confirme su identidad.



Bien es cierto que hay casos en especial en los que sí que hay que aportar algo más de documentación. Por ejemplo, para pedir créditos rápidos estando en asnef hace falta presentar también una nómina o documento que justifique que hay liquidez para afrontar los pagos. No obstante, la situación no se complica más a partir de ese punto. La facilidad impera por encima de todo.



Por otra parte, la variedad de propuestas que hay y la existencia de comparadores que sirven para ver directamente cuáles son las mejores terminan de ofrecer las facilidades más destacables de este sector. Las soluciones financieras online han ganado terreno especialmente por ser propuestas mucho más accesibles y cómodas, como también por su rapidez. Y es que, desde que se entra en la web hasta que se obtiene el dinero, el plazo de espera puede ser de tan solo unos minutos o 24 horas a lo sumo. En ese sentido, está muy por encima de la fórmula tradicional.



La otra cara de la moneda



Aun así, y aunque la oleada de solicitudes de créditos en línea esté en pleno auge, no se debe dejar a un lado que estos productos también tienen sus particularidades. Si bien el principal motivo de la migración de consumidores es el aumento de exigencias y el incremento de los intereses, estos son también una de las partes más peligrosas de los préstamos por internet. Y es que no son pocas las entidades que logran hacer que el importe a pagar sea incluso el doble del total de dinero pedido.



Los consumidores que estén cambiando de terreno para pedir sus créditos a veces ignoran esta realidad, una que en ocasiones se combina con plazos reducidos y al final lleva al mismo problema de los créditos al consumo: la morosidad. Aunque el cambio de plano ahora mizma parezca haber disipado la sombra de esta problemática, el abuso de los productos financieros online, sumado al desconocimiento de los requisitos reales de las financieras, puede acabar haciendo que el problema también se extienda a este sector. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Bitcoin, el incipiente método de pago al alza El momento ideal para invertir en criptomonedas, especialmente en Bitcoins ya que la tendencia es alcista ¿Quién afrontará las pérdidas de la cancelación del MWC? Las pólizas de seguro de estos eventos pueden cubrir las pandemias, pero no las epidemias La inversión nueva en leasing movió 7.849 millones de euros en 2019 Las operaciones sobre Bienes Muebles se redujeron el 2,5% y las de Bienes Inmuebles crecieron el 20,3% ​Cómo diversificar sus ingresos en 2020 Los mercados ya no son solo lugar de juego para los economistas o herederos de Wall Street, existen opciones que varían en riesgo y capital que se pueden adaptar a sus necesidades Steve Hanke: “El Paraguay tiene que adoptar las practicas de Lee Kuan Yew” Una entrevista al Dr. Steve H. Hanke, profesor de Economía Aplicada en el Johns Hopkins University