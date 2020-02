Bitcoin, el incipiente método de pago al alza El momento ideal para invertir en criptomonedas, especialmente en Bitcoins ya que la tendencia es alcista Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 19 de febrero de 2020, 11:11 h (CET) En los últimos años, la utilización del Bitcoin como moneda para enviar y recibir dinero en todo el mundo se ha incrementado hasta tal punto que, a día de hoy, su precio se ha situado en los 10.000 dólares, volviendo a recuperar esa franja de valor después de haber sufrido una bajada en los últimos días. Esto ha provocado que su valor medio aumente a medio plazo, lo que indica una mayor presión de compra y, por lo tanto, un aumento en la demanda.



Este movimiento es conocido como el Golden Cross o Cruce Dorado, cuando la media de 50 sesiones cruza al alza la media de las últimas 200 sesiones, una señal muy alcista. Esta señal es importante porque en toda la historia del Bitcoin no es común que se produzca este Golden Cross. Si analizamos la gráfica del Bitcoin en los últimos 10 años, el Golden Cross solo se ha producido en cinco ocasiones.



Por lo tanto, y según el análisis de los expertos, es el momento ideal para invertir en criptomonedas, especialmente para comprar Bitcoins ya que la tendencia es alcista y se prolongará, por lo menos, durante todo el año 2020. Es más, los gobiernos de países como EEUU, Japón, la Unión Europea y Corea del Sur se muestran favorables a las criptodivisas y especialmente al Bitcoin como líder del dinero virtual.



¿Qué es el Bitcoin?

Está operativo desde 2009 y se trata de un código abierto que utiliza la moneda viertual, también conocida como criptomoneda para realizar pagos sin necesidad de una autoridad central o bancos, lo que se conoce como peer-to-peer. Se trata de una unidad de pago que preserva el anonimato de sus propietarios. El precio de los Bitcoins se conoce a través de los portales de internet en tiempo real marcado por la oferta y la demanda de los movimientos de sus usuarios. Ahora, este método se ha consolidado y ha entrado en el mercado de valores.



Los pagos con Bitcoin son más fáciles de realizar que con tarjetas bancarias y, además, no necesitas tener una cuenta mercantil. Los pagos, los puedes realizar desde una aplicación en el smartphone o desde el ordenador, permitiéndote total libertad, con tasas prácticamente nulas y con un máximo de seguridad y transparencia. De esta forma hay menores riesgos para los comerciantes al estar totalmente protegidos por fraudes.





El futuro del Bitcoin a corto y medio plazo

El futuro del Bitcoin pasa por dar un paso más a unirse con las instituciones. Este es un paso positivo ya que permitirá a los inversores institucionales la posibilidad de participar en este mercado de una manera regulada. Todo esto se producirá gracias a la entrada en la bolsa de valores.



Otro paso más en el futuro del Bitcoin es la posibilidad de que los participantes de este tipo de transacciones puedan hacerlas desde las plataformas comerciales tradicionales. De esta forma se aseguran que estas plataformas son independientes de los intercambios de cifrado y las billeteras digitales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El aumento de los requisitos de los bancos aumenta el interés por los créditos online ¿Qué ventajas ofrecen los créditos en línea? ¿Quién afrontará las pérdidas de la cancelación del MWC? Las pólizas de seguro de estos eventos pueden cubrir las pandemias, pero no las epidemias La inversión nueva en leasing movió 7.849 millones de euros en 2019 Las operaciones sobre Bienes Muebles se redujeron el 2,5% y las de Bienes Inmuebles crecieron el 20,3% ​Cómo diversificar sus ingresos en 2020 Los mercados ya no son solo lugar de juego para los economistas o herederos de Wall Street, existen opciones que varían en riesgo y capital que se pueden adaptar a sus necesidades Steve Hanke: “El Paraguay tiene que adoptar las practicas de Lee Kuan Yew” Una entrevista al Dr. Steve H. Hanke, profesor de Economía Aplicada en el Johns Hopkins University