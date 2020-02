¿Quién afrontará las pérdidas de la cancelación del MWC?

Durante los últimos días hemos sabido que los organizadores del MWC habrían descartado la cobertura de pandemia que les ofreció la aseguradora Willis Tower Watson. Una información que llama la atención dada la situación actual. Una cuestión en la que ha querido ahondar el comparador de seguros Acierto, pues ¿qué producto permitiría la anulación del congreso por el coronavirus?



Así y tal y como indica la empresa, las pólizas personalizadas para eventos como el Mobile World Congress sí pueden cubrir las pandemias –a no ser que se rechace la cobertura–. Por supuesto y como apunta Amanda Cuns, experta en seguros, “la contratación del seguro tendría que ser anterior a que se declare la pandemia. En caso contrario, la compañía aseguradora no se responsabilizará”.



No obstante, no nos encontramos ante una pandemia, sino de una epidemia. Y el propio Ministerio ha indicado que no existen razones de salud pública para cancelar ningún evento. Es decir, no hay motivos justificados de cancelación, que es lo que pedirá la aseguradora. O sea, “aunque hubieran contratado la cobertura de pandemia es lógico que no estuvieran amparados por la póliza porque no se ha decretado la pandemia”, explica Cuns.



Pandemia vs Epidemia



Tal y como indica la OMS, se considera pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Un ejemplo: la gripe aviar. La epidemia, sin embargo, se propaga durante un tiempo y por un país, aunque también afecta a un gran número de personas simultáneamente.



Como vemos, las principales diferencias son su expansión desde el punto de vista geográfico y el rápido aumento de los infectados. La pandemia –que no es el caso del coronavirus– tiene mayores proporciones.



Un seguro para el MWC



Para hacer frente a la situación, el MWC tendría que tener contratada una cobertura de epidemia, o algún tipo de cobertura específica que contemplase la cancelación por este u otro caso similar. Recordemos de nuevo que no hay prohibición por motivos de seguridad por parte de la autoridad competente ni tampoco recomendación de no celebrar el congreso.



Más allá de la propia organización, las compañías tecnológicas que pensaran acudir a la cita –y que se vean afectadas por la cancelación– tendrán que revisar el condicionado de sus pólizas. Aquellas que tuviesen contratada una cobertura específica como el lucro cesante –que cubre la ausencia de beneficio por la inactividad de nuestro negocio– podrían recibir una indemnización de su aseguradora. No sería el caso de las que cancelaran por iniciativa propia, que probablemente se enfrenten a pérdidas millonarias.