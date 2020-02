​La Eurocopa 2020 se prepara para el gran espectáculo: Doce países se vestirán de anfitriones Mucha expectación se está generando con las mejores selecciones europeas de cara a este evento Redacción Siglo XXI

viernes, 14 de febrero de 2020, 09:20 h (CET) Pocos meses faltan para disfrutar de unas de las competiciones más vistosas en el viejo continente. Y es que la nueva edición de la Eurocopa ya está aquí y se disputará del 12 de junio al 12 de julio de 2020 y, por primera vez, reúne varios estadios de diferentes países de Europa. Por si hay algún despistado por aquí, la Eurocopa es, tras el Mundial, el evento futbolístico por naciones con más expectación en el mundo y donde las mejores selecciones del viejo continente compiten por un trono dorado. Así, esta Eurocopa de fútbol 2020 (o Euro 2020) será la decimosexta edición del torneo europeo de selecciones nacionales y saltará por doce ciudades europeas, todo un espectáculo dentro y fuera de los terrenos de juego.



Grupos y sedes de la Eurocopa 2020 Primero de todo, situémonos. Los grupos están prácticamente definidos y la repesca del 26 y 30 de marzo otorgará los últimos billetes para una cita con la historia europea. Así quedan los grupos:



Grupo A: Turquía, Italia, Gales y Suiza. Grupo B: Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Rusia. Grupo C: Países Bajos, Ucrania, Austria y Ganador de la Ruta D del Playoff (Georgia, Bielorrusia, Macedonia del Norte, Kosovo) Grupo D: Inglaterra, Croacia, República Checa y Ganador de la Ruta C del Playoff (Noruega, Serbia, Escocia o el que no vaya a la repesca del Playoff A) Grupo E: España, Suecia, Polonia y el ganador de la Ruta B del Playoff (Bosnia, Irlanda del Norte, Eslovaquia o Irlanda). Grupo F: Portugal, Francia, Alemania y Ganador de la Ruta A del Playoff. (Islandia, Bulgaria, Israel, Hungría o Rumanía)



Y si el espectador tiene curiosidad y ganas por ver a su selección en vivo, debe saber que cada grupo tendrá varias sedes y que la final y las semifinales se disputarán en Londres:



Grupo A: Roma (Italia) y Bakú (Azerbaiyán) Grupo B: San Petersburgo (Rusia) y Copenhague (Dinamarca) Grupo C: Amsterdam (Países Bajos) y Bucarest (Rumania) Grupo D: Londres (Inglaterra) y Glasgow (Escocia) Grupo E: Bilbao (España) y Dublín (República de Irlanda) Grupo F: Munich (Alemania) y Budapest (Hungría)



Pronósticos Eurocopa 2020

Mucha expectación se está generando con las mejores selecciones europeas de cara a este evento. Un hecho que permitirá a los grandes aficionados al mejor fútbol disfrutar sintiendo los colores de su país. España, Italia, Alemania, Bélgica, Inglaterra o Francia vuelven a ser los conjuntos con mayor potencial para levantar el título final. La vigente campeona Portugal, Países Bajos o la finalista del Mundial, Croacia, tratarán de asaltar el favoritismo de las grandes selecciones.



