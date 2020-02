Mahmoud Abbas rechaza el plan de Trump para Oriente Medio en un discurso ante la ONU ​El discurso del presidente palestino ante Naciones Unidas se produce al tiempo que las tropas israelíes reprimieron protestas palestinas contra el Plan para Medio Oriente de Trump Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 13 de febrero de 2020, 09:02 h (CET)

El presidente palestino, Mahmoud Abbas, rechazó enérgicamente el plan propuesto por Donald Trump para Medio Oriente durante un discurso pronunciado el martes ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.



Mahmoud Abbas sostuvo: “Este plan no traerá paz o estabilidad a la región, y por lo tanto no aceptaremos este plan. Nos opondremos a su aplicación sobre el terreno. Este es el resumen del proyecto que se nos presentó. Este es el Estado que nos darán. Es como un queso suizo, verdaderamente. ¿Quién de ustedes aceptará un Estado similar y bajo condiciones similares?”.



El discurso del presidente Mahmoud Abbas ante Naciones Unidas se produce al tiempo que las tropas israelíes reprimieron protestas palestinas contra el Plan para Medio Oriente de Trump, en virtud del cual Israel ganaría soberanía sobre grandes áreas de los territorios ocupados de Cisjordania, Jerusalén estaría bajo el control total de Israel y a todos los colonos judíos en el territorio ocupado se les permitiría permanecer en sus hogares. La semana pasada, tropas israelíes mataron a cuatro palestinos en la represión efectuada contra las protestas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.