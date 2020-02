Bartomeu: "Esta fuerza, ganas y ambición me animan para la Liga y la Champions" Sobre el resultado, felicitó al Athletic pese a opinar que no mereció su billete a la siguiente ronda Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 8 de febrero de 2020, 10:28 h (CET)



El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha asegurado este jueves que la "fuerza, ganas y ambición" que ha visto en los jugadores culés en San Mamés, pese a la derrota ante el Athletic Club (1-0) en los cuartos de final de la Copa del Rey, le "animan" de cara a pensar que llegarán "éxitos" en LaLiga y en la Champions League.



"La fuerza, las ganas, la ambición que han puesto los jugadores me animan ahora que viene la Champions, y LaLiga, así pueden llegar éxitos. Nos centramos en el Betis ahora, la Champions llega también este febrero, y hoy nos vamos con poco premio a lo hecho, hoy merecía pasar el Barça", afirmó Bartomeu en declaraciones a Barça TV tras el partido



Sobre el resultado, felicitó al Athletic pese a opinar que no mereció su billete a la siguiente ronda. "Lo primero felicitar al Athletic, que estará en la semifinal. Es el resultado final lo que cuenta, pero también dar las gracias a los aficionados del Barça que han venido a animar al equipo, y felicito también a los jugadores porque han luchado, han dominado y han jugado bien", aseguró.



"Ellos solo han llegado una vez y han marcado. Hemos tenido muchas oportunidades, también ha habido una jugada discutida en el área. Pero valoro el juego y la ambición, la decepción es que hemos sido superiores y ellos con un único disparo pasan a semifinales", recalcó Bartomeu. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.