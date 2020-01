Steve Hanke: “El Paraguay tiene que adoptar las practicas de Lee Kuan Yew” Una entrevista al Dr. Steve H. Hanke, profesor de Economía Aplicada en el Johns Hopkins University Peter Tase

miércoles, 29 de enero de 2020, 08:26 h (CET) El Dr. Steve H. Hanke es Profesor de Economía Aplicada en el Johns Hopkins University, es experto a nivel mundial en medir y prevenir la hiperinflación, ex miembro del Consejo de Asesores Económicos del Presidente Ronald Reagan donde estuvo encargado por el Presidente Reagan para los programas de privatización, y estuvo asesor de varios presidentes en Europa, Asia, América Latina, entre ellos para Carlos Menem en Argentina y Rafael Antonio Caldera Rodríguez en Venezuela. El profesor Hanke es clasificado en la lista de Focus Economics’ como el Quinto Economista Más Influyente del Mundo a Seguir.



Preguntas y Respuestas

¿Cuál es su respuesta a la reciente fuga de prisión en el Paraguay?

Hanke: La última fuga de prisión, orquestada por los integrantes del Primer Comando da Capital (PCC) el 19 de enero del 2020, es un ejemplo del actual estado de corrupción que está afectando al Paraguay. Estos casos de corrupción se pueden explicar por los indicadores de la Gestión de Gobiernos a Nivel Mundial que son culminados por el Banco Mundial.



En todas las seis dimensiones de gobernabilidad (Control a la Corrupción, Estado de Derecho - Imperio de la Ley, Eficiencia de Gobierno, Cualidad Regulatoria, Estabilidad Política y Ausencia de Violencia/Terrorismo, Transparencia y Responsabilidad), el Paraguay es clasificado en un lugar relativamente bajo.



Lo más resaltante y llamativo de esta clasificación es: -Control a la Corrupción: Paraguay se encuentra en el puesto 166 entre los 209 países. -Imperio de la Ley: Paraguay está ubicado en el lugar 142 entre los 209 países. -Eficiencia de Gobierno: Paraguay se encuentra en el lugar 138 entre los 209 países.



¿Como lo describirías el estado actual del Paraguay? Hanke: En el Paraguay tenemos un estado y gobierno muy débil, el imperio de la ley es realmente problemático, estos flagelos afectan la performancia económica y desarrollo económico del país.



Debido a la corrupción generalizada, al Paraguay le es muy difícil de mantener instituciones estables y desarrollo económico sustentable. El Paraguay se encuentra en una guerra continua contra los carteles del narcotráfico en la región, siendo el Paraguay un país de transbordo para el tráfico de cocaína, con destino a Brasil, otros mercados del Cono Sur, y Europa. Además, el Paraguay sufre y mantiene altos índices de corrupción en el sistema judicial.



De acuerdo con los resultados del Cato Institute’s Human Freedom Index, el Paraguay tiene el peor desempeño en la categoría del sistema legal y derechos a la propiedad. La independencia judicial en el Paraguay fue evaluada con el pésimo resultado de 1.8 de un total de 10 (como el mejor puntaje). Asimismo, según el Index de Percepción de la Corrupción publicado por el Transparency International en el 2018, el Paraguay está ubicado en el lugar 132 entre los 180 países analizados, con el lamentable puntaje de 29 de los 100.



¿Como se encuentra el estado actual de la economía en el Paraguay? Hanke: En el ámbito de la economía, la miseria se genera por altos niveles de inflación, altos costos de préstamos, y el desempleo. La mejor forma de mitigar, aliviar esta miseria es el crecimiento económico. Venezuela y Argentina están por encima de un estudio que yo preparo cada año, llamado Hanke 2018 Misery Index; fueron clasificados respectivamente como el primero y segundo país más miserable en el mundo.



El Paraguay no se encuentra lejos, está clasificado como el 20º país más miserable del mundo. De igual manera, esta pésima clasificación tiene que ser analizada dentro del contexto. El Paraguay ha tenido crecimiento estabilizado en los últimos 15 años, con el promedio de 4.5 por ciento. La Ley de Responsabilidad de Impuestos que prohíbe el déficit fiscal, para no superar el 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (GDP) es un factor determinante que contribuye para lograr dicha actuación positiva.



Sobre todo el Paraguay sufre de muchos problemas endémicos. A pesar de que la economía del Paraguay ha tenido buen rendimiento en los últimos años, se encuentra sumamente dependiente a la agricultura, la cual ha causado una volatilidad excesiva por motivos de condiciones climáticas y por el precio de productos. El nivel de la tasa de desempleo puede aparecer mediocre a los 5.45 por ciento, pero el subempleo se encuentra a los niveles de 19 por ciento. El Paraguay tiene una creciente clase media y la tasa de pobreza está bajando, de la misma manera la tasa de pobreza se encuentra en el nivel de 28.8 por ciento, el Paraguay sigue siendo uno de los países más pobres de América Latina.



Dicho todo esto, la creciente rigidez y el mayor impacto en la economía del Paraguay está enfocada en su sistema legal y protección de los derechos de propiedad. El Instituto Fraser en su Informe Mundial de Libertad Económica, publicado cada año, ha clasificado el Paraguay con el pésimo puntaje de 3.87 de los 10 en esta categoría.



¿Cuál es el impacto de los carteles del narcotráfico regional y transnacional hacia la presente crisis de corrupción en el Paraguay? Hanke: Los grupos ilegales en el Paraguay tienen influencia política por medio de los partidos políticos y los elites en la economía. Los traficantes de narcóticos y armas, contrabandistas, y el mercado negro están incluidos dentro de estos grupos. El Sistema Penitenciario del Paraguay es sometido y propenso a la corrupción. En casi todo el país, los líderes de carteles criminales controlan dichas cárceles que actualmente son considerados como centros operativos para los grupos del narcotráfico. Allí donde hay instituciones débiles y un sistema judicial frágil, a los grupos criminales y narcotraficantes se le invita con brazos abiertos. Este fenómeno corrompe y debilita aún más a las instituciones llevando el país a la espiral de muerte.



¿Como se puede transformar el Paraguay, siendo uno de los países mas pobres de América Latina, y lograr mejor posicionamiento económico? Hanke: El Paraguay tiene que adoptar las practicas de Lee Kuan Yew, en 1965, Líder de Singapur, que logro el desarrollo económico después de la independencia de su país. En aquel tiempo, Singapur era un país muy pobre e inestable. El Ingreso per Cápita del Singapur en el 1965, ajustado a la inflación actual, era el equivalente de los países pobres como el Paraguay de hoy. Pero ahora, Singapur es uno de los países más ricos del mundo. Simplemente, cual era la estrategia económica de Lee Kuan Yew?



Es la estrategia que yo lo llamo “Estrategia de Singapur”. Esta estrategia era compuesta por los siguientes elementos:



El primer elemento es la estabilidad del dinero. Singapur empezó con el sistema de caja de conversión o el Currency Board. Las cajas de conversión operan en piloto automático, con ajustes automáticos que mantienen el sistema en equilibrio.



En Singapur, la Caja de Conversión ofrecía precios estables y convertibilidad sin gasto del Dólar de Singapur, que fue plenamente respaldado por las reservas internacionales y oro, en un tipo de cambio fijo. Esta estrategia generó confianza y trajo inversión extranjera.



El segundo elemento fue la decisión de Lee Kuan Yew en descartar pasar la cazuela de mendicidad. Singapur rechazó de cualquier manera toda la ayuda internacional. Esto es realmente muy diferente de lo que hacen la mayoría de países en desarrollo, donde, cuando leemos el diario, todo lo que se observa son los políticos y burócratas que están procurando de conseguir asistencia internacional de alguna ONG, Gobierno Extranjero, o de alguna institución financiera internacional, como el Banco Mundial.



El tercer elemento fue la aspiración de Singapur en tener empresas privadas competitivas de primer mundo. Este objetivo fue alcanzado por medio de ligeros impuestos y poca regulación, ajustado por el abierto y libre comercio.



El cuarto elemento en la Estrategia de Singapur fue el énfasis a la seguridad de la gente, orden pública y protección de la propiedad privada.



El quinto y último elemento en la Estrategia de Singapur fue un gobierno “pequeño” y transparente – un gobierno sencillo que reducía al máximo las complejidades y trámites burocráticos.



Para ejecutar esta estrategia con precisión, Singapur designaba a los funcionarios públicos de primer nivel y le pagaba salarios de primer nivel. Hoy, por ejemplo, el salario anual del Ministro de Finanzas Públicas llega a US$ 1.3 millones. En cambio de estos salarios altos, la Estrategia de Singapur requiere al gobierno de funcionar dentro de una canoa, sin corrupción ni despilfarro.



Implementando la Estrategia de Singapur, liderada por Lee Kuan Yew, que consiste en estabilidad monetaria, ausencia de asistencia internacional, capacidad de primer nivel, imperio de la ley, y un gobierno sin corrupción y despilfarro, Singapur se ha transformado de un país pobre e inhóspito a un centro financiero global. Si el Paraguay quiere cambiar de pronto, el país tiene que hacer lo que el Ex Primer Ministro Lee Kuan Yew ha logrado en Singapur.





