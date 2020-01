Los demócratas acusan a Trump de intentar de “amañar” las próximas elecciones presidenciales

Durante el primer día de exposiciones orales en el histórico juicio político contra el presidente estadounidense, Donald Trump, legisladores demócratas acusaron al presidente de abusar de su poder en un intento de amañar las elecciones.



El juicio del Senado de Estados Unidos tiene lugar un mes después de que la Cámara de Representantes de ese país aprobara el inicio del juicio político contra Trump por retener el envío a Ucrania de asistencia militar ya aprobada por el Congreso, en el marco de una tentativa por presionar al presidente ucraniano a investigar al rival político de Trump, el precandidato a la presidencia por el Partido Demócrata Joe Biden. Las siguientes son palabras del congresista demócrata Adam Schiff, el fiscal en jefe del juicio político.



Adam Schiff expresó: “Si no hacemos que el presidente Trump rinda cuentas, estaremos enviando el mensaje a los futuros presidentes, a los futuros congresos y a generaciones de estadounidenses que los intereses personales del presidente pueden ponerse de forma legítima por encima de los de la nación. El efecto en nuestro país de este hundimiento de la democracia será una debilitada confianza en la integridad de nuestras elecciones y en el imperativo de la ley y un constante deterioro del despliegue de los valores democráticos en todo el mundo”.



Mientras en el Senado se desarrollaba el juicio político, Trump estaba al otro lado del Atlántico, en el Foro Económico Mundial en Davos, donde calificó el juicio político de fraude y presumió acerca de que la Casa Blanca impidió el acceso a documentación y otra información a legisladores demócratas.



Donald Trump afirmó: “Estamos muy bien. He visto lo suficiente. Creo que nuestro equipo ha hecho un muy buen trabajo. Pero, honestamente, tenemos todo el material y ellos no tienen el material”.