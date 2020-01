​La Liga ya es cosa de dos Todo por decidir por tanto, tanto en la zona alta como en la parte baja de la clasificación, si bien lo que parece claro es que la carrera por el título se decidirá en un sprint entre el Barça y el Real Madrid en el último tercio del campeonato Redacción Siglo XXI

jueves, 23 de enero de 2020, 08:36 h (CET) Barça y Madrid, Madrid y Barça. La derrota del Atlético en Ipurúa (2-0) sumada al triunfo del Real Madrid frente al Sevilla en el Santiago Bernabéu ha dejado la carrera por la Liga limitada a un mano a mano entre azulgranas y madridistas. Los ocho puntos de diferencia con los que aventajan a los de Simeone y al equipo entrenado por Lopetegui provocan que la Liga se haya convertido en un asunto de dos.



Tras las dificultades atravesadas por el conjunto catalán el domingo ante el Granada en el estreno de Quique Setién en el banquillo barcelonista (1-0), el técnico cántabro tendrá en la sobremesa del próximo sábado (16 horas) su primera gran ‘prueba de fuego’, ya que su equipo visita Mestalla en un partido que le puede costar el liderato.



Las estadísticas están en contra del cuadro barcelonista. Por un lado, porque el conjunto ché no conoce la derrota en Liga en lo que llevamos de temporada, después de haber firmado cinco victorias y cinco empates en diez encuentros en los que sólo ha encajado nueve goles. Por otra parte, el Barça ha flaqueado en las últimas salidas ligueras, ya que igualó tanto en Anoeta (2-2) como en el RCDE Stadium (2-2). Esta vez, un nuevo tropiezo puede ponerle el liderato en bandeja al Real Madrid, que ahora mismo suma los mismos puntos que el equipo catalán pero tiene peor diferencia de goles, y que el domingo por la noche (21 horas) visitará al Valladolid.



Con sólo dos aspirantes al título salvo sorpresa monumental, la lucha por las posiciones europeas se presenta muy abierta. Cinco puntos separan en estos momentos al Atlético, tercero, y al Athletic, octavo. Con los mismos puntos que los madrileños aparece un Sevilla cuya aspiración ya se limita a retornar a la Champions. Con dos puntos menos, un Getafe al que ya hay que quitarle la etiqueta de revelación. Y a dos puntos del conjunto azulón se sitúan la Real Sociedad, castigada por haber encadenado dos derrotas consecutivas, y el Valencia, ‘herido’ tras enlazar la pobre actuación de la Supercopa de Arabia Saudí con la goleada encajada el domingo en Palma (4-1).



En la parte baja de la tabla, cuatro equipos aparecen descolgados recién cumplidos los dos tercios del campeonato: Mallorca, Celta, Leganés y Espanyol. Cuatro puntos los separan entre sí y ninguno parece ‘muerto’. El equipo balear ha abandonado los puestos de descenso gracias a la victoria contra el Valencia. El conjunto vigués, tras su meritorio empate en San Mamés, está a sólo dos puntos de la zona de salvación. Los pepineros, a cuatro del Mallorca, vienen de sucumbir con claridad ante el Getafe (0-3) pero han apuntado recuperación desde la llegada de Javier Aguirre a su banquillo. La llegada de Abelardo al del Espanyol también ha reactivado a los periquitos, quienes tras empatar contra el Barça vencieron el domingo a domicilio al Villarreal, con su flamante fichaje Raúl de Tomás como uno de los protagonistas.



Todo por decidir por tanto, tanto en la zona alta como en la parte baja de la clasificación, si bien lo que parece claro es que la carrera por el título se decidirá en un sprint entre el Barça y el Real Madrid en el último tercio del campeonato.

