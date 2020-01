​Visita Culiacán: Planes en la naturaleza La vida marina del estado de Sinaloa contiene algunas de las especies marinas más importantes y hermosas del planeta Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 21 de enero de 2020, 09:19 h (CET) En el estado de Sinaloa, en un clima semidesértico con altas temperaturas, los aztecas fundaron Culiacán en su camino hacia el Valle de México. Sin embargo, este enclave tiene una gran peculiaridad. Fue elegido el punto para levantar la ciudad precisamente por su ubicación, ya que en este lugar convergen tres grandes tíos: el Culiacán, el Tamazula y el Humaya. Por ello, la belleza de su entorno, unido a la ciudad, convierten a esta ciudad en un destino maravilloso para visitar. A ello se une la gran variedad de hoteles en Cualiacán.



Si estabas pensando en hacer un viaje y todavía no te has decidido por Cualicán, te traemos algunas razones por las que debes hacerlo.



Jardín Botánico de Cualicán El Jardín Botánico de esta ciudad se extienda a lo largo de nada más y nada menos que 10 hectáreas de terreno. En ellas se pueden observar más de 1000 especies de plantas de climas desérticos, tropicales o incluso acuáticos. Bonsáis, bambúes, plantas acuáticas o jardines tropicales están divididos en sus 19 colecciones.



Su arquitectura y disposición lo han convertido en uno de los referentes a nivel mundial. De hecho, también se celebran exposiciones de arte y cuenta con estanques de peces, gigantescos árboles y todo un entramado en el que se funde la naturaleza y la obra humana. Además, es un destino ideal si se viaja con niños.



Mar Cortés y sus costas La vida marina del estado de Sinaloa contiene algunas de las especies marinas más importantes y hermosas del planeta. Por ello, abandonar la ciudad sin navegar el mar Cortés es impensable.



Tiburones, tortugas, ballenas o delfines son avistados en sus costas. Por ello, existen numerosas actividades enfocadas a poder disfrutar de los animales desde la distancia y siempre con el respeto al entorno. Las costas de El Conchal o Tambor, entre otras, ofrecen visitas guiadas que incluyen actividades de este tipo. Las visitas en barco, por su parte, permiten vislumbrar a las aves -garzas, águilas pescadoras o pájaros bobos- que se sumergen en el agua o simplemente sobrevuelan estos parajes naturales.



Dada la enorme cantidad de posibilidades que ofrece Culiacán, tanto en la ciudad como en sus playas existen muchas actividades enfocadas al mar. Por supuesto, los pescadores son corrientes en todas las partes costeras de la ciudad.



Playa de Altata La playa de Altata no está situada en Cualicán, sino a 60 kilómetros. No obstante, merece la pena visitar este pequeño enclave, aunque sea por unas horas. Alojamientos como el hotel San Marcos Culiacán ofrecen una buena ubicación para desplazarse en transporte a las afueras, de modo que su comunicación es sencilla.



La playa de Altata es un Área Natural Protegida que en otra época fue el puerto principal de Sinaloa. Posee alguna de la fauna y flora más espectacular de la zona. Palmeras, lirios y arrecifes se dan cobijo en este lugar en el que la pesca deportiva es mundialmente conocida. De igual modo, el buceo es un deporte muy cotizado precisamente por la belleza que alberga. Las playas que rodean a Altata son igualmente hermosas y plagadas de encanto.



Como ves, Culiacán ofrece múltiples posibilidades. ¿A qué esperas para visitarla? Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.