Osasuna y Valladolid firman tablas bajo la lluvia y el Alavés coge aire

domingo, 19 de enero de 2020, 10:40 h (CET) El Club Atlético Osasuna fue incapaz de doblegar al Real Valladolid en El Sadar (0-0) en un partido marcado por la intensa lluvia y el arreón final de los navarros, mientras que el Deportivo Alavés alivió su situación con un triunfo balsámico en su visita a la barriada de Orriols (0-1) con motivo de la vigésima jornada en LaLiga Santander.



En Pamplona, el equipo de Jagoba Arrasate hizo más méritos que los pucelanos para llevarse el triunfo, pero no pudo derribar el muro defensivo del Valladolid por más que lo intentó en el último cuarto de hora. Adrián López tuvo la más clara de la primera mitad, pero Masip sacó una mano prodigiosa para evitar el tanto de los rojillos a los 20 minutos. Acto seguido, el 'Chimy' Ávila también lo intentó sin suerte.



El delantero argentino, una de las sensaciones de la Liga, fue el más destacado de la segunda parte con dos lanzamientos muy peligrosos, uno de ellos a los 82 minutos que se marchó rozando el larguero. Por el lado vallisoletano, la mejor oportunidad llegó en el acto inicial con un disparo de Raúl García Carnero.



El exjugador del Getafe, que debutaba este sábado con los blanquivioletas, ejecutó un zurdazo que se le complicó a Sergio Herrera, pero la jugada no pasó a mayores. El empate permite a ambos seguir sin apuros, sobre todo a los navarros, que continúan en mitad de la tabla. El Valladolid, por su lado, cuenta con siete puntos de margen sobre el descenso.



Por su parte, el Deportivo Alavés logró su segunda victoria de la temporada lejos de Mendizorroza gracias a un gol de Aleix Vidal a la hora de partido. Los 'babazorros' fueron más compactos que su rival y supieron aprovechar una de las ocasiones que gozaron en la segunda mitad gracias al contragolpe. Dos de ellas en botas del goleador del equipo vasco.



Vidal, que tuvo que pedir perdón hace unas semanas por criticar a su entrenador Asier Garitano, se convirtió en el héroe del partido con la acción que culminó en la banda izquierda. El 0-1 fue suficiente para que los vitorianos se alejen definitivamente de los puestos de descenso a costa de un Levante que acumula dos derrotas consecutivas en Liga.

