Mi rutina de todos los días Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

sábado, 18 de enero de 2020, 10:23 h (CET) Siempre la misma rutina me fastidia.

Siempre tu amor con medidas

me enfría.

Que el amor son puertas abiertas

y se ama al rico y al pobre

al sano, al enfermo.

al plebeyo, al noble.

Que el amor un campo abierto sea

noble de fresca brisa,

noble de esperanza,

firme en su luz, y su luz, eterna.

Que nos amemos todos

y amor sean puertas abiertas

cielo azul sin medida,

olvido de la melancolía,

que el que ama su alma llena

de flores frescas y eternas.

No hay rutina en un amor limpio

palabras sinceras,

caminos abiertos a la vida,

mirarse a los ojos y no sean mentiras.



