El jugador del Vissel Kobe Andrés Iniesta afirmó el tándem que puede formar con Xavi Hernández "no suena mal" para el banquillo del FC Barcelona, pero aseguró que no puede ser "ahora mismo", además de destacar que las formas del club culé en la despedida de Ernesto Valverde "no han sido las mejores".



"¿Un tándem con Xavi? Ahora mismo no, pero dentro de dos años ya veremos... A mí Xavi me gustaría en cualquier momento, pero otra cosa es lo que él sienta. Creo que tarde o temprano Xavi estará en el Barça, pero no sé en qué momento. Y yo no he dicho que me gustaría entrenar a un equipo determinado, pero lo de entrenador -a medida que pasa el tiempo- me va gustando", indicó Iniesta a 'El partidazo' de Cope.



"El tiempo dirá, al final son cosas que te puedes imaginar o que te gustarían, pero el tiempo de cada uno es distinto. El club estará liderado por unas o por otras personas que pueden contar o no contigo. ¿Que me gustaría?, no te voy a engañar, y me gustaría algún día poder volver y poder estar ahí siempre y cuando esté capacitado para lo que tenga que hacer", añadió.



El centrocampista manchego, al que todavía le quedan dos años de contrato con el Vissel Kobe, no se plantea volver de Japón antes de tiempo. "Realmente me encuentro bien, con muchas ganas e ilusión. Este año he disfrutado bastante y creo que va a ser cuestión de ir año a año. Sigo teniendo las ganas de ir a entrenar, de jugar y de pasármelo bien. La motivación sigue estando. Eso es lo más importante", espetó.



Preguntado por la salida de Ernesto Valverde, el exjugador blaugrana admitió que las formas del club "no fueron las correctas". "Quien me conoce sabe que sería muy difícil que yo critique la forma de hacer o no del Barcelona. A lo mejor la palabra 'fea' puede resultar fuerte, o que cada uno la pueda utilizar para decir que he dado un toque de atención al Barça, como he leído, pero no es así ni mucho menos", dijo.



"Si quieres quita la palabra 'fea' por cualquier otra. Lo que yo creo es que las formas no fueron las correctas, incluso Bartomeu lo reconoció. Eso fue sólo una forma de decirlo", agregó Iniesta, que dio su bendición al nuevo técnico Quique Setién, que este domingo tendrá su estreno ante el Granada.



"He hablado con Setién alguna vez. Hace tiempo ya había sonado para entrenar al Barcelona. Creo que es un entrenador, y todo el mundo coincide en esto, que tiene una forma de entender y de ver el fútbol con mucha posesión, y que le gusta jugar bien, tocando y al ataque. Yo creo, y espero, que puede tener una gran etapa", comentó.