​El mercado de invierno, ¿una oportunidad para los grandes?

El dilema surge cada año en estas fechas. ¿Fichar o no fichar en el mercado de invierno? El fútbol europeo afronta una calma tensa antes de que desate la tormenta con los octavos de final de Champions League. Después de cuatro meses de competición, los entrenadores ya cuentan con el bagaje necesario como para saber qué es lo que necesitan sus equipos. En eso consiste la gran ventaja de este mercado de fichajes. Sin embargo, no es muy habitual que los grandes aspirantes a la gloria se decidan a fichar. Uno de los motivos principales para ello es la falta de tiempo que tienen las nuevas incorporaciones para adaptarse a la dinámica del equipo. El 18 de febrero arranca la fase eliminatoria de la competición de clubes más importante del mundo y los expertos señalan a cinco equipos como máximos candidatos al título a estas alturas, que tienen por delante un mes para mejorar su potencial. Analizamos qué movimientos pueden preverse que hagan hasta que el 1 de febrero se cierre el mercado de invierno de fichajes. Liverpool Los ingleses parecen imparables y resulta difícil pensar en la conveniencia de incorporar muchos jugadores, pero una tendencia arrolladora en la primera mitad de año no debería hacer caer en la relajación al líder de la Premier. El único vacío fácilmente reconocible en su plantilla es un suplente de garantías en el lateral izquierdo, ya que en caso de que Robertson sufra un contratiempo, el conjunto inglés se metería en un problema. Luis Suárez (2011) y Javier Mascherano (2007) se incorporaron en el mercado de invierno al equipo inglés, muy activo históricamente en este tramo de año.



París Saint-Germain Ya dominan en la Ligue 1, pero el reto es explorar sus límites en la competición europea. Para ello, los galos son conscientes de que necesitan un plus por lo que este mes se presenta movidito. Algún fichaje en el lateral en detrimento de Kurzawa, parece lo más factible. La alta competencia en el centro del campo hace que jugadores como Draxler o Paredes estén descontentos, por lo que una eventual salida del equipo no sería descartable, para sumar a Can, que suena con fuerza. Fue precisamente el alemán Draxler, uno de los fichajes más importantes en el mercado de invierno de los últimos tiempos, en 2017.



Juventus Pletórico arriba, pero con ciertas dudas en la creación de juego. Así luce una Juventus en el que la lesión de Ramsey y el mal rendimiento de Rabiot incite al equipo piamontés a buscar soluciones en la medular, aunque no parece sencillo que puedan cosechar una ganga en esta posición. No suele prodigarse mucho en este mercado, aunque en 2011 sumó una pieza muy valiosa procedente del Wolfsburgo, como fue Barzagli.



FC Barcelona La falta de un recambio de garantías para Luis Suárez no parece preocuparse demasiado en las oficinas del conjunto culé, que ya ha expresado su intención de no moverse en el mercado de invierno. Llevaban dos años muy activos en esta fase de año, pero ni siquiera las dudas en el juego parecen haber despertado el interés del Barça por incorporar alguna pieza que complete un puzzle complejo y brillante, que pierde todo orden con la ausencia de Messi.



Real Madrid Se da por hecho que el Madrid no es un equipo que se prodigue en este mercado, pero jugadores como Marcelo o Higuaín llegaron mediada la temporada. Zidane no parece por la labor de hacer ajustes en una plantilla algo mermada por las lesiones, en especial, en la mediapunta. No parece haber atisbos de ninguna revolución y hace tiempo que los merengues abandonaron la intención de incorporar jugadores humildes como hicieron con Lucas Silva, Gago o Lass. Funcionaron algo mejor Huntelaar, Adebayor o Chicharito, pero el puesto de delantero suplente está bien cubierto este año por Jovic.