lunes, 13 de enero de 2020, 08:51 h (CET) Hermanos: Estamos todos bastante pasados de vueltas. Porque la propaganda y los medios afines están predisponiéndonos a pensar que el mundo se acaba. España se rompe. El cambio climático es irreversible. El gobierno nos va a arruinar con la cantidad de vicepresidentes que hay. Que las políticas que se van a aplicar nos van a llevar a todos a la ruina…..calmaaaaa!



España no se va a romper porque viene rota de fábrica. Si dos millones de españoles no se hablan con los otros cuarenta y cinco y viceversa. Pues algo pasaba ya antes de las elecciones. Digo yo.



Lo de que el gobierno nos va a arruinar a todos a base de impuestos también esta por ver. Porque en Portugal están dándole una lección a toda Europa de cómo deben hacerse las cosas. A lo mejor nuestro gobierno también sabe hacer las cosas de una forma similar.



Respecto a lo de las cuatro vicepresidencias que nos lo quieren vender como una carga insoportable para los bolsillos patrios, también es un pelín exagerado. ¡Que estamos hablando de España! ¡Pues no hay trabajo que hacer ni nada después de como dejaron los derechos de los trabajadores y las clases medias! Aun me parecen pocos, la verdad.



Más complicado está lo del cambio climático porque, a parte de la vara que nos dieron los medios de incomunicación en el par de semanas que duró la Cumbre del Clima, todo sigue igual.



Pero se me ocurre una cuestión para el debate que puede ser importante: ¿tú que prefieres? ¿Preservar el paisaje y el territorio o que se puedan poner macroplantas de placas fotovoltaicas que nos den energía limpia suficiente, pero nos transformen el paisaje? Ahí lo dejo.

