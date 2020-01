Irán ataca dos bases iraquíes en represalia por el asesinato de Soleimani

Las fuerzas armadas iraníes dispararon 22 misiles balísticos contra dos bases militares iraquíes que albergan tropas estadounidenses e iraquíes en la madrugada del miércoles, en lo que Irán describió como una venganza por el asesinato del comandante iraní Qasem Soleimani en el Aeropuerto Internacional de Bagdad la semana pasada.



Los misiles fueron lanzados desde Irán. Irak dice que Irán le advirtió antes de los ataques, que golpearon la base aérea de Al Asad, en la provincia occidental de Anbar, y una base cerca de Erbil, en el norte de Irak. Altos funcionarios iraquíes dicen que no hubo bajas estadounidenses ni iraquíes en los ataques.

Esto fue lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Javad Zarif, hablando después de los ataques con misiles.

Javad Zarif expresó: Dijimos muy claramente que si Estados Unidos lleva a cabo alguna otra acción, Irán responderá en consecuencia, y nosotros responderemos de una manera muy dura, pero proporcional. Nosotros no fuimos quienes comenzaron a aumentar las tensiones. Estados Unidos libró una guerra económica contra Irán, Estados Unidos tiene que entrar en razón”.



Solo unas horas después del lanzamiento de los misiles, un avión Boeing 737 se estrelló poco después de despegar del aeropuerto internacional de Teherán, en dirección a la capital ucraniana, Kiev. En el accidente murieron las 176 personas que viajaban a bordo del avión, entre ellas 82 iraníes y 63 canadienses. Los medios de comunicación iraníes informaron que el accidente se debió a dificultades técnicas. El avión era un predecesor del defectuoso avión de pasajeros 737 MAX de Boeing, cuyos vuelos fueron suspendidos en todo el mundo después de dos accidentes en los que murieron 346 personas.



Mientras tanto, en Irak, los manifestantes contra el Gobierno están llamando a movilizaciones el 10 de enero para exigir el fin de la interferencia de Estados Unidos y de Irán en la política iraquí. Los periodistas iraquíes también están informando sobre hombres armados que atacaron a manifestantes contra el Gobierno en la ciudad sureña de Nasiriyah, abriendo fuego y quemando tiendas de campaña en su campamento de protesta.



Todo esto ocurre mientras Estados Unidos está enviando a Kuwait unos 4.000 soldados de la 82ª División Aerotransportada con base en Fort Bragg, en el estado de Carolina del Norte. Esto fue lo que dijo Katie Fernández, la esposa de un militar.



Katie Fernández dijo: “La idea de que mi marido esté en un avión rumbo a una zona de guerra al final del día es chocante, incluso para nosotros, a pesar de que sea su trabajo. En realidad, este no es el trabajo al que estamos acostumbrados. Todo esto es muy repentino e inesperado, y traumático para las familias de los militares y nuestra comunidad, porque esto no es algo que hayamos visto, al menos en los últimos diez años”.