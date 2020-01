La segunda temporada de Sex Education llega a Netflix el 17 de enero

Sex Education tiene como protagonista a Otis Milburn, un estudiante de secundaria socialmente torpe que vive con su madre, Jean, una terapeuta sexual. En la primera temporada, Otis y Maeve Wiley montan un consultorio sexual en el instituto para aprovechar el talento natural de Otis para aconsejar sobre sexo. En la temporada 2, Otis tendrá que dominar sus recién descubiertos impulsos sexuales para poder avanzar en la relación con su novia Ola, al mismo tiempo que se enfrentará a la ya tensa relación que tiene con Maeve. Mientras tanto el instituto de Moordale sufrirá un brote de clamidia, lo que demostrará la necesidad de mejorar la educación sexual en las aulas. Además, llegarán nuevos alumnos que también desafiarán el statu-quo.

La serie está escrita y creada por Laurie Nunn y producida por Eleven. Esta segunda entrega está dirigida por Ben Taylor, Alice Seabright y Sophie Goodhart. Jamie Campbell, Laurie Nunn y Ben Taylor son además productores ejecutivos.



La serie está protagonizada por Asa Butterfield (El juego de Ender, Hugo), Gillian Anderson (The Crown, La Caza), Emma Mackey (The Winter Lake, Eiffel, Muerte en el Nilo), Ncuti Gatwa (Stonemouth, The Last Letter From Your Lover), Connor Swindells (El misterio del faro, VS.), Aimee-Lou Wood (Louis Wain), Kedar Williams-Stirling (Will, Raíces, Wolfblood), Chaneil Kular (Informer), Simone Ashley (Broadchurch), Mimi Keene (Tolkien, La protectora), Tanya Reynolds (Emma, Delicious), Mikael Persbrandt (Héroes invisibles, La chica en la telaraña, El Hobbit, Rey Arturo: La Leyenda de Excalibur), Patricia Allison (Los Miserables, Moving On), Jim Howick (Broadchurch), Rakhee Thakrar (Cuatro bodas y un funeral), Samantha Spiro (Juego de Tronos, El show de Tracey Ullman, Babs, Doctor Who) y Alistair Petrie (Deep State, Rogue One: una historia de Star Wars, El infiltrado).



La segunda temporada de Sex Education llega a Netflix el próximo 17 de enero.