​Conociendo a … Mónica Esgueva

Mónica Esgueva es licenciada en Ciencias Económicas, coach ejecutiva y experta en liderazgo y una de las mayores especialistas en Mindfulness aplicado a las organizaciones y pionera en su introducción en España.



Creadora del método Beyond Mindfulness para empresas, en el que combina la neurociencia, el impacto de las emociones sobre la mente y su larga práctica meditativa.



Estudiosa de la filosofía budista con grandes maestros tibetanos en India, Nepal y Tibet e incluso recibe enseñanzas del mismísimo Dalai Lama.



Ha residido fuera de España durante largos periodos de tiempo, en ciudades europeas como París y Londres, países africanos como Tanzania y en el continente asiático, de ahí que sea una persona políglota.



Mónica es autora de ocho libros, cuya temática principal es el desarrollo personal, espiritual y de meditación, entre los que destacan “Cuando sea feliz” (Urano-2011), “Los tres pilares de la felicidad” (Planeta- 2013) “Diez claves para alcanzar tus sueños” (Planeta-2015), “Mindfulness” (Zenith-2016), “El infinito empieza aquí” (2018)



Entrevista

¿Cómo definiría en qué consiste el mindfulness para que cualquier persona con independencia de su nivel de estudios o condición social lo entendiese?

El Mindfulness consiste en prestar atención al presente, dejando al margen pensamientos y juicios, con aceptación de lo que está sucediendo y con una actitud de amabilidad.



De D. Santiago Ramón y Cajal, es la famosa frase “Todo ser humano, si se lo propone puede ser escultor de su propio cerebro”, ¿Se podría decir que el mindfulness es “el martillo y cincel”, para dar forma a nuestro cerebro?, ¿Hay una edad recomendada para comenzar nuestra particular talla?

El Mindfulness puede sin duda ayudar a fortalecer la neuroplasticidad, sobre todo para poder mantener el foco. Pero no lo olvidemos que el segundo elemento necesario es la práctica. Si no hay repetición y consistencia, la capacidad de cambio que tiene el cerebro se queda en eso, en capacidad, nada más.

En cuanto a la edad, ahora se sabe que el cerebro crea nuevas neuronas y conexiones sinápticas toda la vida, por lo que si hay foco y práctica podemos influir mucho en nuestro cerebro hasta nuestros últimos días en esta tierra.



En su libro Mindfulness, alerta sobre los peligros que puede ocasionar el abuso de los teléfonos móviles y sus efectos nocivos en nuestra concentración, ¿Qué mensaje le daría los padres, cuando cada vez es más frecuente ver a los más pequeños de la casa ensimismados bajo los influjos de una pantalla?

Limitar el tiempo de exposición e interacción con los móviles, tablets, etc. Y asegurarse que los niños salen a la naturaleza, se conectan con otros niños y con adultos personalmente (no a través de las pantallas), permitir que se aburran, que creen con su imaginación y con las manos…



No obstante, todo empieza por el ejemplo que dan los padres. Hay un estudio reciente que demuestra que el uso excesivo de teléfonos móviles por parte de los padres provoca un aumento de problemas de comportamiento en los niños. En la investigación se vio que los niños cuyos padres eran adictos a sus teléfonos tenían significativamente más probabilidades de sufrir problemas de comportamiento.



Beyond Mindfulness es el innovador programa que ha desarrollado especialmente para el ámbito de las organizaciones, ¿En qué consiste dicho programa y que objetivos pretenden alcanzar los participantes de estos?

En ese programa enseño Mindfulness, acompañado de Inteligencia Emocional, autoconocimiento y neurociencias. Cuando a las personas les enseñas la conexión que existe entre las emociones, el estrés y sus consecuencias, la manera de gestionar la mente adecuadamente, las capacidades cerebrales con las que contamos y les ayudas a reflexionar y a conocerse… en definitiva, les proporcionas herramientas de progreso muy importantes para su vida profesional y personal.



¿En Occidente, la práctica del Mindfulness es una moda pasajera, o ha llegado para quedarse?, ¿Cual es actualmente la penetración que está alcanzando esta disciplina en el tejido laboral español?

No creo que el Mindfulness sea una moda. Pasará en poco tiempo a formar parte de nuestros hábitos saludables regulares, como ahora lo es comer sano y el ejercito. Hoy en día todo el mundo sabe que nos es es necesario algo de deporte y la ingesta de alimentos sanos. El Mindfulness o la meditación es uno de esos hábitos saludables que iremos introduciendo en nuestra vida de igual manera.



Afortunadamente cada vez hay una mayor presencia en todas las áreas: laboral, educación, salud, etc. Se está incluso empezando a introducir en las cárceles, en el ejército americano y en la policía canadiense, por ejemplo.



La OMS ha reconocido oficialmente el “Burnout”, o Síndrome de estar quemado como enfermedad. Mónica, cómo experta en gestión del estrés, además del practicar meditación, ¿Qué otras medidas son aconsejables para controlarlo y lograr un entorno laboral más favorable?

Hay una parte que depende de la cultura que haya en cada empresa. Hay que propiciar entornos en los que se propugne la cooperación por encima de la competición, donde se involucre a los empleados, donde se haga equipo y donde las personas sientan que su trabajo tiene un sentido.



Y luego hay una parte que cada persona ha de realizar. Somos dueños de nuestra mente y de nuestra vida. ¿Qué clase de mensajes nos damos a nosotros mismos? ¿Qué clase historias nos contamos? ¿Cómo manejamos nuestras emociones? ¿Las reprimimos o escuchamos lo que sentimos? ¿Nos cuidamos o nos forzamos? ¿Nos damos la oportunidad de descansar y estar en silencio? ¿O no paramos ni un minuto y rellenamos todo nuestro tiempo con tecnología y distracciones? ¿Buscamos la paz interior o simplemente entretenernos y sentir que estamos ocupados y que somos productivos todo el tiempo?



La práctica del mindfulness exige de nosotros una mente de principiante, con interés y curiosidad por adentrarse en lo desconocido, ¿Con esta predisposición mental, el mindfulness está indicado para todo tipo de personas?

En principio sí. Salvo que la persona tenga serios problemas mentales, en cuyo caso debería ser tratado por un psiquiatra primero.



A pesar de los múltiples beneficios, que la neurociencia confirma que ejerce la práctica del mindfulness sobre nuestra salud física y mental, ¿Considera que en Occidente asociar su práctica al budismo sigue siendo causa de escepticismo?

Creo que muchas personas no saben siquiera que originalmente es una práctica procedente del budismo. En mi experiencia el posible escepticismo procede de las personas a las que no les entusiasma hacer ningún esfuerzo por cambiarse a sí mismas.



Mónica, cuando en España, según un informe de la OCDE, el sobrepeso supone un 9,7% del gasto sanitario, lo que supone a cada ciudadano el pago extra de 265 euros en impuestos (Diario El país 11/10/19), ¿Le consta que las autoridades sanitarias españolas aborden la epidemia de la obesidad con programas específicos de Mindful eating?

Estoy más al corriente de su introducción en clínicas privadas. Honestamente, desconozco si se está aplicando en la sanidad pública en este aspecto particular.



Mónica, su perspectiva filosófica y vital la hace ser puente entre dos orillas de pensamiento, la oriental y la occidental. La occidental caracterizada por la inmediatez y los bienes materiales, mientras la oriental huye de las apariencias y el ego, ¿Hay posibilidad de que dicho puente sea consistente y acerque ambas?, ¿considera más factible un Occidente más orientalizado o un Oriente más occidentalizado?

Por supuesto. El mundo cada vez es más global y todos estamos cada vez más interconectados debido a la tecnología. En occidente tenemos que poner menos énfasis en lo material como meta para alcanzar paz interior y dicha estable, básicamente porque no funciona. Seguir creyendo que más es mejor es una gran equivocación que nos está llevando al colapso planetario. Las delicadas circunstancias en las que nos encontramos que ponen en peligro la vida humana, animal y vegetal en este bello planeta, y las hemos provocado nosotros precisamente por ese énfasis desmesurado en lo material y en el ego, como bien indicas.



Un profundo cambio es necesario y ese cambio ha de proceder de un aumento del nivel de conciencia de la humanidad, porque sino todo lo que haremos es poner tiritas pero no ir a la causa que está provocando los graves problemas con los que nos encontramos y con los que surgirán en la ingeniería genética y la inteligencia artificial por falta de ética.



Paulatinamente hemos de darnos cuenta de que no estamos aquí para acumular porque nada nos llevaremos al morir. Y que por mucho dinero, fama y poder que consigamos es una carrera sin fin porque nunca produce satisfacción permanente. La compasión y la verdadera sabiduría son las llaves del futuro de occidente y de oriente.



En primera persona

-Mónica, como autora de varios libros en los que trata la felicidad de forma recurrente, complete esta frase. Entiendo la felicidad como …

-Básicamente como un estado de paz interior, gratitud y alegría.



-¿Cuánta similitud hay entre lo que de pequeña soñó con ser de mayor y a lo que hoy se dedica?

-Supongo que alguna hay… ¡De pequeña quería ser misionera en África! Afortunadamente dejé de lado el querer convertir a nadie a ninguna religión, pero sí llegué a vivir una temporada en África, trabajando como voluntaria en un orfanato y un colegio.



-Su pasión por los viajes la ha llevado a visitar más de cien países, ¿Cuál es su próximo viaje previsto?, ¿Prefiere viajar sola o acompañada?, ¿Tener mentalidad nómada, que le aporta personalmente?

-Ay, siempre hay viajes en el horizonte, forma parte de quien soy. En el 2020 probablemente viaje a Colombia, Rumanía, Macedonia, India y Madagascar…



-He viajado muchísimo sola, y me encanta. Me ha permitido vivir aventuras inolvidables y acercarme mucho a la gente. Esas experiencias vividas me han enriquecido muchísimo como ser humano, me han tocado profundamente. No me importa viajar acompañada también, pero en los viajes hay que elegir bien la compañía.



-Una de las grandes lecciones de mi mentalidad de nómada, como dices, es posiblemente la posibilidad real que me ha proporcionado de sentirme hermanada con todos los seres humanos, sin importar su nacionalidad, su raza, sus creencias, o su estatus. He convivido con prostitutas e indígenas en Asia, con lamas en la India y con masais en África. Los sufrimientos de los seres humanos no me son ajenos, porque siento verdaderamente que todos formamos parte de la misma familia humana.



-Durante una época de su vida, pintar era como respirar, hasta que decidió poner a prueba el desapego y romper ese “cordón umbilical”, ¿Su ruptura con caballetes, paletas, lienzos y pinceles, es reconciliable o definitiva?

-He aprendido que no se puede decir nunca en cuanto a ese tipo de resoluciones. Hace unos 3 años dije que no volvería a escribir más libros, y estoy en medio de la escritura de uno…jajaja



-Si en parte, somos el resultado de los libros que leemos, ¿Cuándo comenzó Mónica el proceso de convertirse en la persona que hoy es, gracias a la lectura?, ¿Qué títulos ha leído recientemente o está leyendo en este momento?

-Sin duda. A mí los libros me han aportado mucho más de lo que se pueda describir con las palabras. Estoy profundamente agradecida a todos los autores que se tomaron la molestia de escribir y compartir sus conocimientos. Soy mejor persona gracias a ellos. No recuerdo a que edad empecé a devorar libros, pero cuando tenía unos 12 años conté cuantos libros había leído ese año y superaban ampliamente la centena.



-El último libro que he leído se titula “Your Soul’s Gift”. Creo que aún no ha sido traducido al español. Y también releyendo “El monje y el filósofo” de Mathieu Ricard.



-El cantante asturiano Melendi estrenaba recientemente la canción “Casi”, un alegato a la implicación y el compromiso y donde encontramos potentes mensajes del tipo: “Cómo va a salpicarme la vida, si salto los charcos”, ¿Cuál es el último charco en el que se ha rebozado, o se está rebozando?

-Creo profundamente que estamos en esta tierra para ayudar a otros, para contribuir a un mundo mejor desde nuestro lugar, con nuestros dones. Cada mañana me lo recuerdo e intento que esté presente en mi día. Lo que me mueve es poder inspirar, ayudar, beneficiar a otros, y poderme convertir en la versión más desarrollada de mí misma para poder hacerlo. El resto para mí es secundario.