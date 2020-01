​28 años tocando en directo dan para muchos conciertos

¿Cuánto tiempo lleváis en el rock, en los escenarios, sacando discos?







Este año hace justo 30 años que empecé ensayando con pequeñas formaciones para, finalmente, en 1992 hacer el primer concierto con mi primera banda llamada Phantom Lord, que es la prehistoria de los actuales The Phantoms, con la que estuvimos hasta 1996 siendo un grupo referente de la escena rock Valenciana.



Habéis acabado muy bien en festivales de concursos de grupos musicales, quedando finalistas en multitud de ellos y no sé si ganando alguno (cosa que no sería importante, esta sociedad da importancia a la competitividad y uno, opino, debe ser la mejor versión de sí mismo, sin mirar a los lados, cosa que veo en su verdad al grupo The Phantoms).





Durante nuestra dilatada trayectoria es cierto que hemos estado en mutitud de concursos, algunos bastante importantes (Circuito Rock – Cadena 100-95, Rock in Río Madrid, etc..), aunque realmente nunca le hemos prestado mucha atención ya que bajo nuestra percepción la música no es mejor o peor que otra y los concursos no dejan de ser simplemente opiniones personales de varios individuos, tan válidas como las de cualquiera que la escucha. Aun así, estamos muy agradecidos a todos los medios y personas que en ocasiones han apostado por nosotros y sobre todo por esa gente que nos ha apoyado en los buenos pero sobre todo en los malos momentos.



Cuéntanos sobre la canción que dedicaste al Levante Union Deportiva, que lo convirtieron en su himno. Eres un seguidor de ese equipo, imagino que desde muy pequeño. Confieso que no sigo el fútbol, pero veo en las redes en tu página imágenes tuyas, con tu aspecto hevylongo, con la camiseta de tu equipo y el estadio enorme de fondo y me recuerda a la canción de Barón Rojo "El Gladiador". ¿Qué hay más en el fútbol que me pierdo y que te ayuda a ti tanto a vivir?





Mi padre jugó en el Levante Juvenil justo el primer año que subió a primera división (1962-1963) y desde hace 25 años vamos los dos juntos todos los años al campo. Lo de hacer el himno fue algo que hicimos para nosotros en 1997 grabándola en APK Studios de Quart de Poblet por el crack de Octavio Hidalgo y la tuvimos en un cajón guardada dos años hasta que en 1999 por circunstancias llegó a manos de José Vte. Ballester (Relaciones externas del Levante UD) y del gran locutor y amigo Javier Pérez Sala, que en aquel entonces estaba en la 97.7 Radio. Con su apoyo, el club editó un CD con motivo del “90 Aniversario” con el himno oficial y con nuestra versión rock. Más tarde, en 2005 y 2007 actuamos invitados en el estadio en sendas presentaciones. El fútbol y sobre todo el levantinismo siempre se ha respirado en mi casa gracias a mi padre formando parte de mi vida emocional y en consecuencia musical.



En el escenario de los grupos independientes valencianos figuráis como de los más conocidos, tocando regularmente en salas de conciertos, solos o junto a otros grupos. ¿Podríamos sacar cuentas de cuántos conciertos habéis dado hasta la fecha? O necesitaríamos ponernos un termómetro en la boca para ver la fiebre? (Sornisa mía).





28 años tocando en directo dan para muchos conciertos. Iremos por las ciento y pico actuaciones más o menos tanto en la provincia y ciudad de Valencia como por el resto de España. Hemos visto pasar épocas, garitos, radios, salas, bandas… No es fácil tocar tanto tiempo y llevar adelante un proyecto musical. Por el camino se quedan personas por diversas circunstancias. Unas para bien y otras dejando un vacío bastante grande, pero al final hay que reinventarse y volver a resurgir de las cenizas al margen de modas, promotores interesados o gente que te hace el vacío por no querer estar en ciertos círculos cerrados. Siempre adelante con nuestro estilo, nuestra música y nuestros ideales. Eso aprendí en estos largos años con la banda. El resto pasa, nosotros de momento, permanecemos.



En el grupo creo eres el impulsor fundamental. Dime si me equivoco. La banda ha variado, que sepa acabáis de cambiar de batería. Desde 1996 en que comenzó el proyecto no habéis parado.





Desde Phantom Lord en 1990 siempre fui compositor y quien llevó hacia delante la banda en todas sus areas. Por circunstancias tuve que tirar adelante y el grupo acabó siendo y es una extensión artística muy importante de mi vida. Eso no quita que cada componente de la banda se exprese libremente y deje su firma personal en él. En cada etapa cualquier componente dejó su huella y su estilo imborrable y pese a alguna excepción me siento un privilegiado por haber compartido momentos impresionantes con gente increíble de los que aprendí multitud de cosas. Al final, The Phantoms es un ente formado por tres personas muy diferentes pero que fluyen musicalmente en una misma dirección. Rock, Psicodelia, Punk, Garage, Heavy... ¿Qué más dan las etiquetas cuando el fin primordial es hacer música con un estilo propio lejos de sectarismos?



La queja fundamental y más escuchada hasta en los temas de los grupos españoles de rock y heavy es que no sólo no da para vivir ser músico, sino que te arruinas una y más veces en el camino. Sobredosis: "chico, cambia, el rock no te dará para vivir". Barones "Si he de escoger/entre ellos y el rock/elegiré mi perdición". ¿Realmente el panorama en el tiempo de los grupos nombrados era duro, ahora imagino lo será aún más. ¿Cómo resistir? Por supuesto os doy las gracias a los músicos por seguir, sea como sea, porque este mundo sin la música no sería nada.





En este país nunca fue fácil vivir de la música y menos del rock. Pero es cierto que ahora es mucho mas difícil. Desde hace bastantes años y sobre todo hoy en día todo esta más monopolizado y si quieres tocar en salas medianamente decentes en la mayoría de ellas tienes que pagar alquiler (y no son baratos). Tampoco hay relevo generacional. Los jóvenes han desaparecido casi de la escena. La media de edad en los conciertos es de 35 años para arriba y desde que apareció internet con las descargas piratas y ocurrió la muerte de las discográficas se ha dejado de escuchar nueva música y han caído en la apatía y la añoranza extrema de llenar garitos de grupos tributo y dar de lado y no acudir a ver a grupos emergentes que no tienen más apoyo que ellos mismos. Hoy se valora más la copia que la originalidad. Es triste, pero cierto.



Tengo una experiencia contigo, Txus, que es alucinante. Me puso en contacto contigo una activista, Rocío, porque yo tenía una letra para los gatos y tú le pusiste música, resultó la canción "La guerra del gato". Recuerdo que encajaste la letra con algunos cambios, que la mejoraron, en una canción que creo hiciste (corrígeme si recuerdo mal) en dos o tres días como mucho. Y te juro que es de las más chulas que he oído en rock de cantautor, así la entiendo porque la compusiste para acústico, al menos para la manifestación en que la cantaste, en que se protestaba por la mala vida de los gatos abandonados en las calles. ¿Sueles componer tan rápido? Imagino que habrá temas que requieran mucho más trabajo y reflexión.





Bonita e inolvidable experiencia y todo un honor haber compartido la canción con tus excelentes letras, Ángel, y sobre todo colaborar en una causa tan noble como esta en favor de los gatos y de los animales en general. La verdad, suelo componer bastante rápido, sobre todo si es una colaboración o un encargo especial. Podríamos decir que lo hago por impulsos. No tengo una manera cerrada de hacerlo. En ocasiones puedo grabar pequeñas maketas y acabarlas más tarde o como ésta cerrarla en 1 ó 2 días. Lo mejor es que nunca me he cerrado a un estilo nada más y por ello no me cuesta nada saltar de uno a otro aunque parezcan distantes entre sí.



Vuestro anterior bateria, como dije, abandonó la banda y ahora contáis con la presencia de José Montoro. ¿Cómo está yendo el acople? ¿Se diría que estáis ahora en una formación contenta e ilusionada?





José Montoro es un crack. Le ha traído a la banda frescura y fuerza. La marcha de Víctor Sáez tras 5 años fue un golpe emocional ya que nos conocemos desde que yo era muy pequeño e iba a verlo ensayar solo con 12 años con su grupo Sable a Mislata y siempre lo he apreciado y admirado mucho, aparte de ser una gran persona y un buen amigo. Ahora con José Montoro y con Paco Roig al bajo, la banda está a tope de nuevo. Hemos encajado perfectamente en todos los aspectos conectando y fluyendo brutalmente. En breve tendremos muchas sorpresas, conciertos, grabaciones, etc… Hay Phantoms para rato.



¿Podrías contarnos los hitos de la historia del grupo que como persona más te hayan llenado o enseñado cosas?





Uf… difícil pregunta jajaja… Bueno, hilando muy fino nuestro primer hito fue en 1995, cuando nos eligieron para el “circuíto rock 95-Cadena 100” que era el concurso más importante de la comunidad en aquel tiempo. En 1996 Canal 9 Radio nos grabó un acústico en directo de la mano de Fermín Larrondo en su programa “Al teu Ritme”. Aquello tuvo mucha repercusión mediática y acabamos actuando en Expojove-95 en la feria de muestras. Luego las actuaciones para el Levante UD en el estadio en 2005 y 2007 también fueron algo tremendo a nivel emocional… Cuando nos quedamos semifinalistas para ir al “Rock in Rio Madrid” en 2010, el concierto con los Flesh for Lulu en la Spook en 2015… o con The House of Usher y Dead Eyes Opened en la Sala Rock City.. los conciertos y festivales en Madrid, Castellón, Alicante, Albacete, Cuenca, Murcia… en fin… Y bueno, componentes que me hayan enseñado o llenado podría decir que de casi todos los que pasaron por el grupo aprendí cosas positivas. Algunos me hicieron ver actitudes que tenia que cambiar o moderar y con el tiempo me han hecho ser mejor persona y seguramente mejor músico.



¿Qué conciertos tenéis por delante y dónde?





De momento tenemos el día 16 de Enero en la presentación de tu gran libro en la FNAC San Agustín de Valencia, Ángel, donde estamos encantados de poder participar invitados por ti junto a otros grandes artistas y formar parte de tal elenco, el cual invitamos a todo el mundo a que se pase a partir de las 19:00 horas por allí. Posteriormente dos días después actuamos también en Valencia, en el Pub La Caverna a las 20:00, dónde actuaremos solos y con algunas sorpresas para quiénes asistan! Ah, y el Jueves 30 a las 22:00 horas actuaré en acústico en la Casa de la Cultura de Xirivella (Valencia) con dos buenos amigos como invitados: Pedro Montoto y Manuel Murillo. Tenemos más fechas pero están aún por confirmar.



¿En qué estáis trabajando actualmente, en dar conciertos o preparáis algún disco nuevo?





De momento estamos acabando de acoplarnos. José Montoro lleva solo 3 meses en la banda y ya ha debutado con menos de 10 ensayos hace un mes en la Sala Wah Wah. Aún así, estamos perfeccionando las canciones y retomando alguna que teníamos olvidada. También estamos conjuntándonos entre nosotros para el directo coreográficamente y cuando todo esto este hecho tenemos pensado o grabar un disco en concierto o sacar un Single, EP u LP. Con el tiempo y las circunstancias pensaremos qué es lo que podemos y deseamos hacer, pero tenemos grandes ideas y planes para un futuro próximo



¿No creéis que el rock estatal es de los estilos de música que más vapuleado y ninguneado ha sido, cuando ha tenido más seguidores y amantes eternos -yo lo soy- que muchos otros artistas de otros estilos musicales a los que se les ha ayudado en TV constante, revistas y medios? El rock independiente, el heavy, en América, en Inglaterra, es muy reverenciado y valorado.

España sigue sin cuidar a sus artistas del rock más duro. ¿Qué hacer?