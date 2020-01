Oblak neutraliza al Levante y permite que el Atlético siga creciendo El portero esloveno salvó la victoria colchonera (2-1) antes de afrontar la Supercopa Redacción Siglo XXI

El Atlético de Madrid se impuso este sábado por 2-1 al Levante UD, gracias a una parada salvadora de Jan Oblak en el tiempo añadido, en un partido correspondiente a la jornada 19 de LaLiga Santander y que, pese a los pocos alardes del resultado, sirvió al equipo colchonero para rebasar al Sevilla FC y auparse a la tercera posición.



A escasos días de jugar su semifinal de la Supercopa de España por tierras saudíes, los pupilos de Diego Pablo Simeone alcanzaron los 35 puntos para acabar con buen sabor de boca la primera vuelta liguera. Por su parte, el Levante se quedó con 26 puntos en la zona media de la tabla, sin ver recompensado su valiente propuesta en el Wanda Metropolitano.



Avisó el Atlético nada más empezar, a los 50 segundos, con un balón en largo para que lo pelease Ángel Correa desde el costado diestro del área. Su fuerte disparo fue repelido por el guardameta rival, Aitor Fernández, cuyo rechace no acertó a engatillar João Félix en primera instancia; la jugada siguió y Saúl Ñíguez sí tiró, pero por encima del travesaño.



Respondió el Levante en el minuto 8, con un cabezazo alto del uruguayo Erick Cabaco a la salida de un córner, y Felipe Monteiro dio la réplica de inmediato, con otro peligroso testarazo después de que Héctor Herrera sacase una falta lejana. Aitor, de nuevo bien situado, impidió males mayores.



El portero 'granota' siguió acumulando trabajo, desviando un tiro de Álvaro Morata tras un desmarque que se confirmó, a la postre, en fuera de juego. Eso sirvió como preludio del 1-0, obra del activo Correa con un disparo raso, raudo y cruzado, aprovechando una asistencia del lateral derecho Kieran Trippier tras un balón cambiado de banda a banda.



El conjunto visitante no se desanimó y empató justo a renglón seguido, merced a una falta desde muy lejos y que colgó al área José Campaña. Habiéndose desmarcado a la espalda de un central, Roger Martí enganchó una volea de derechas que tropezó en un jugador contrario y acabó dentro del arco defendido por Jan Oblak.



Acto seguido, otro fogonazo dejó el 2-1 en el electrónico del Metropolitano. Una combinación de Saúl con João Félix por la banda izquierda propició un saque de esquina, que al sacarse prosiguió con un centro del lateral brasileño Renan Lodi al punto de penalti; y ahí, emergió su compatriota Felipe Monteiro para cabecear y enviar la pelota con suspense al fondo de las mallas.



La estirada de Aitor no fue suficiente para despejar, pero los pupilos de Paco López mantuvieron su estilo alegre y resolutivo. Roger caía a las bandas para oxigenar a la línea de mediapuntas, lo que se sumó al dominio del balón que lució el Levante durante muchas fases del primer tiempo.



El equipo colchonero confiaba en la velocidad de João Félix, de Correa y de Morata para construir algún contragolpe. No en vano, el '9' del Atleti merodeó el gol en uno de ellos, bajando un pase bombeado para luego aturullarse mientras Cabaco recuperaba su posición defensiva y despejaba, como podía, desde el suelo enfrente de Aitor.



FINAL DE NERVIOS Y MILAGRO DE OBLAK

Poco más ofreció el primer acto, que siguió con relativa calma después del descanso. Paco López decidió entonces mover ficha, retirando del terreno de juego a Borja Mayoral e introduciendo a José Luis Morales, lo que aportó verticalidad a sus planes, a la vez que el resto de levantinistas resguardaban la posesión del balón.



Sacarla siempre desde el área propia es atractivo e igualmente acarrea riesgos, lo cual estuvo de aprovechar Morata para arrimarse al gol en el 56', a raíz de un robo que había hecho su compañero Correa. Pero el excanterano del Real Madrid mandó su disparo, algo forzado, al lateral de la red.



Lo volvió a intentar, sin dilación, el propio Morata guiando un contragolpe. Abrió hacia su lado izquierdo, donde Saúl le centró de regreso y un defensa rival despejó de cabeza; la pelota cayó a los pies de Héctor Herrera, cuya volea a la media vuelta se marchó del campo sin puntería.



El encuentro atravesó luego un momento de aletargamiento, del que lo sacó Correa con un cabezazo tras una ataque a trompicones, enviado a córner por Aitor. El Atleti ya contaba sobre el césped con Vitolo Machín, que reaparecía tras varias semanas lesionado y que sustituyó a Lodi para modificar el dibujo técnico, ya que Saúl ocupó el lateral zurdo.



Eso dio un nuevo brío al conjunto rojiblanco, que a punto estuvo de ampliar su ventaja en un par de ocasiones de João Félix. Cuando corría el minuto 77, el joven portugués mandó fuera, aunque cerquísima del poste, un remate raso después de una asistencia de Trippier en llegada desde su costado.



Y solo tres minutos más tarde, João Félix anduvo lento para definir un contragolpe, como síntoma de que el cansancio estaba haciendo mella en él y, en general, en un Atleti que sufrió más de lo esperado. Enis Bardhi, a tenor de un bonito eslalon, se desembarazó de varios defensas y culminó con un derechazo que obligó a que Oblak brillara en el despeje.



Por enésima vez durante este curso 2019/20, el arquero esloveno fue decisivo para su equipo. Y eso que apenas había tenido tarea hasta el desenlace, evidenciando que el comienzo de año todavía es irregular para el 'Cholo' Simeone y sus jugadores. Oblak realizó una parada espectacular en el tiempo de descuento, repeliendo un cabezazo de Bardhi tras un centro lateral. Con susto selló el Atleti su triunfo antes de viajar a Yeda.





