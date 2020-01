Luka Doncic supera en votos a LeBron James y Antetokounmpo en el primer recuento del 'All Star' ​Doncic suma 29 puntos de media esta campaña por partido y se ha convertido en el tercer mejor jugador de la NBA en este apartado Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 4 de enero de 2020, 10:12 h (CET)

El jugador esloveno de los Dallas Mavericks Luka Doncic ha sido el más votado para el 'All Star' de 2020, que se jugará el 16 de febrero en Chicago, superando al estadounidense LeBron James y al griego Giannis Antetokounmpo tras el primer recuento.



El exjugador del Real Madrid, que está cuajando una gran temporada en la NBA, fue el más elegido entre las dos conferencias. Doncic logró 1.073.957 votos, 599 más que Antetokounmpo, el segundo más votado, y LeBron, tercero en la lista combinada, alcanzó 1.020.851.



Doncic suma 29 puntos de media esta campaña por partido y se ha convertido en el tercer mejor jugador de la NBA en este apartado. El esloveno también ocupa la misma posición en rebotes (9,5) y asistencias (8,9), cifras espectaculares a sus 20 años.



El escolta de los 'Mavs' tendrá que esperar hasta el día 20 de enero para conocer su posición final en el 'All Star' y será el 23 cuando se desvelará si forma parte del quinteto titular. Los aficionados pueden seguir votando hasta ese día en la web oficial de la NBA. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.