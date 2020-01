Aplazado el Sporting-Zaragoza por "la plaga de afectados por gripe" en los asturianos El partido entre Real Zaragoza y Sporting de Gijón programado para este viernes en la jornada 22 de LaLiga SmartBank ha sido aplazado este jueves por el Comité de Competición de la Federación Redacción Siglo XXI

“El Comité de Competición de la RFEF suspende el Real Zaragoza – Real Sporting debido a la plaga de afectados por gripe en el conjunto asturiano”, comunicó la RFEF en un avance a través de su cuenta oficial de Twitter, a las 20:30 horas del jueves.



La plantilla asturiana partió por la mañana rumbo a Zaragoza a la espera de la respuesta a su solicitud. “Me gustaría hablar de tácticas y el partido, pero el protagonista es la gripe. Tengo 10 jugadores afectados y otra gente incubando. El club ha pedido el aplazamiento”, dijo Miroslav Djukic, técnico del Sporting.



De hecho, Djukic iba a debutar en La Romareda, después de la destitución antes del parón navideño de José Alberto López. Finalmente, el partido quedó aplazado a la espera de que se conozca nueva fecha. En su comunicado, Competición decidió “aplazar el encuentro y conceder a los citados clubes un plazo hasta las 14:00 horas del día de mañana para que se pongan de acuerdo en la nueva fecha para la celebración del encuentro. En caso de no alcanzar un acuerdo será este Comité quien determine la nueva fecha”.



Para el Zaragoza es el segundo partido que tiene que aplazar, ya que en la sexta jornada el Fuenlabrada no jugó por una intoxicación alimentaria en la plantilla. De hecho, el cuadro maño emitió un comunicado en el que mostró su disconformidad con este tipo de situaciones. “El Real Zaragoza tiene la obligación de acatar la decisión, pero expresó su voluntad de que el partido se disputara en la fecha y hora inicialmente marcadas, para salvaguardar sus intereses deportivos y con el ánimo de evitar mayores trastornos a sus propios abonados y aficionados”, dice.



