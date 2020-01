Artículos de belleza, bolsos de diseño, smartphones y juguetes, entre los artículos más robados en Navidad El hurto en tienda supone el 34% de las pérdidas en los comercios, posicionándose como la causa principal Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 2 de enero de 2020, 08:52 h (CET)

La semana de Reyes es siempre clave para los comercios españoles. Un periodo donde los retailers preparan sus tiendas y su inventario para afrontar una de las fechas con más afluencia de todo el año. No obstante, los hurtos aumentan de manera paralela debido a la posibilidad de que los ladrones pasen más inadvertidos que en otros momentos del año.



Según el Índice Global de la Pérdida de Sensormatic Solutions, los retailers perdieron 99,56 mil millones de dólares en todo el mundo, con el hurto en tienda suponiendo el 34% y creciendo como la causa principal. El índice, nos muestra también los artículos más susceptibles de hurto durante la época navideña y la mejor manera de protegerse:



Artículos de belleza y cosméticos

Los envases relativamente pequeños de los productos cosméticos y perfumes suponen una pérdida de 4.120 millones de dólares a las tiendas de moda. Su tamaño les convierte en un objetivo sencillo para que los delincuentes los introduzcan en su bolsillo o bolso. Soluciones como la etiqueta HBC (Health, Beauty and Cosmetic: Salud, Belleza y Cosméticos) de Sensormatic Solutions permite proteger productos pequeños y estrechos de fácil sustracción.



Prendas y bolsos de diseño

Las prendas y los bolsos de diseño son objetivos predilectos del crimen organizado en el sector retail ya que se pueden revender con rapidez, actualmente suponen 3.370 millones en pérdidas. El LPRC determinó recientemente que las marcas de alta gama como Ferragamo, Michael Kors, Fendi y Tory Burch están entre las más robadas, con un valor de entre 50 y 2.000 dólares por artículo.



Habitualmente, los delincuentes utilizan los probadores para retirar las etiquetas antihurto u ocultar artículos en bolsos forrados de aluminio (también conocidos como "booster bag") para burlar los sensores antihurto sin el conocimiento de los dependientes. En esta dirección, el pedestal antihurto de la serie Synergy se integra en el entorno de la tienda e incluye un detector de metales para descubrir las posibles bolsas de metal que entren en la tienda. De esta manera, si salta la alarma, se envía una notificación inmediatamente a los dependientes de la tienda.

Artículos electrónicos

La alta demanda de productos electrónicos en todo el mundo hace de estos un punto atractivo para los ladrones, donde destacan el hurto de los portátiles, tablets y smartphones, alcanzando los 4.400 millones en pérdidas. Un problema que muchas veces es invisible para los retailers por la falta de control de inventario.



Alcohol, alimentos y tabaco

En los supermercados y tiendas de barrio la protección en las botellas de bebidas alcohólicas frente al hurto es elemental. Junto al robo de tabaco y alimentos básicos, suponen unas pérdidas de 8.960 millones a nivel mundial.

Hipermercados y grandes superficies

Los hipermercados y las grandes superficies se convierten en puntos neurálgicos para las compras de Reyes, especialmente para los juguetes de los niños. Un producto difícil de proteger y uno de los causantes de las más de 24.000 millones en pérdidas en este tipo de establecimientos. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La ciudad de los puentes Oporto es más que sus puentes, y ustedes conocerán ese antiguo refrán portugués que dice que Lisboa se divierte, Coímbra estudia, Braga reza y Oporto trabaja Los españoles gastan en su cesta navideña 2.500 millones de euros En el primer mes de campaña, noviembre, las ventas se mantienen planas en comparación con el mismo periodo del año anterior ​Razones que hacen de América un destino exótico para disfrutar de unas vacaciones Una de las características principales de América es que la mayoría de sus países tienen salida al mar, por lo que disfrutar de las playas del Pacífico nunca había sido tan sencillo Tres de cada cuatro españoles sufren síntomas digestivos durante las fiestas de Navidad Hinchazón abdominal, gases o alteraciones en el ritmo intestinal son algunos de los síntomas digestivos más comunes en la época navideña Así son los perros idóneos para regalar a los niños: estables, perspicaces y dóciles Es importante que tengan un carácter tranquilo y aprendan rápido