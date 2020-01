Miles de personas huyen al océano para escapar de los incendios forestales de Australia ​Activistas climáticos y científicos señalan a Australia como un ejemplo de lo que vendrá en las próximas décadas si no se toman medidas radicales para disminuir las emisiones globales de carbono Redacción Siglo XXI

jueves, 2 de enero de 2020, 08:39 h (CET) En Australia, 4.000 personas se vieron obligadas a huir a la playa mientras los incendios forestales devastaban el martes el sureste del país. Los residentes del pueblo de Mallacoota quedaron atrapados entre el océano y las llamas que avanzaban, mientras el humo tornaba negro el cielo de la mañana.



El número de víctimas fatales por los incendios aumentó a 12 luego de que un padre y un hijo murieran en la región combatiendo los incendios. Los incendios desatados en Australia, intensificados por el cambio climático, han causado la muerte de casi 500 millones de animales y cubierto el país de humo.

Activistas climáticos y científicos señalan a Australia como un ejemplo de lo que vendrá en las próximas décadas si no se toman medidas radicales para disminuir las emisiones globales de carbono.



Esto se produce al tiempo que el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, advirtió que el mundo está en vías de aumentar su temperatura en casi 4 grados centígrados, e instó a las instituciones financieras a que dejen de proveer financiamiento a las compañías que impulsan el cambio climático.



Mark Carney afirmó: "Se habla de que 2020 es una década de acción absolutamente necesaria sobre el cambio climático. Queremos acciones desde el aspecto financiero. Queremos que las empresas sean transparentes con este compromiso. Queremos que se convierta en la norma".

