Patinaje y música, una conexión mágica en Revolution on Ice de Javi Fernández Belén Aguilera, Blas Cantó y Taburete acompañarán al patinador Javi Fernández en Madrid, en el cierre de una exitosa gira de Revolution on Ice.

viernes, 27 de diciembre de 2019, 10:05 h (CET) La magia de Javi Fernández vuelve a Madrid. Fue en 2016 cuando el patinador español inauguró su espectáculo de fusión de patinaje y música en vivo; ahora, tres años después, su Revolution on Ice se ha convertido en una cita mágica de todas las navidades. Javi Fernández cierra en Madrid, en doble sesión en el Palacio de Vistalegre, una gira que le ha llevado, de manera exitosa, por Málaga, Zaragoza, Bilbao y A Coruña. A esta despedida se unen Belén Aguilera, Blas Cantó y Taburete, aportando el toque musical (con Carlos Jean como director) a un espectáculo sobre hielo que contará con un nutrido grupo de campeones encabezados por Javi Fernández.



A comienzos de 2019, en Minsk (Bielorrusia), Javi Fernández alcanzaba, con su escenografía sobre el Hombre de la Mancha, su séptimo oro europeo, un magnífico colofón a una completa trayectoria. El patinador español, un innovador en pleno siglo XXI, redondeaba brillantemente un palmarés en donde figura un bronce olímpico (Juegos Olímpicos de Pyeongchang, 2018); dos campeonatos del mundo (2013 y 2014) y los mencionados siete oros europeos (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019), entre otros innumerables logros en un deporte carente de tradición en España. Como lo era Revolution on Ice, un espectáculo que crece año tras año, y que se explica de manera muy sencilla: “Gracias a la música, todo lo que los patinadores hacen en la pista, luce especialmente bonito”, describe Javi Fernández.



En esta nueva edición de Revolution on Ice, el hilo conductor de la historia se centra en una joven patinadora que, a pesar de tener la cabeza llena de pájaros, quiere conquistar sus sueños. “Es mi historia, pero podría ser la de muchas otras personas, y este espectáculo va más allá de todo lo que el público va a ver; queremos que salgan con algo aprendido, que se lleven una enseñanza de vida: la lucha, el trabajo diario, la constancia”, explica Javi Fernández para poner en contexto el espectáculo que se verán en Madrid.



Junto a Javi Fernández, están anunciados un enorme elenco de patinadores, deportistas que han escrito un capítulo de oro en este deporte en determinados momentos. Sobre la pista de hielo del Palacio de Vistalegre se deslizarán Anna Capellini y Luca Lanotte (Italia); Ashley Wagner (EEUU); Elladj Baldé (Canadá); Jeffrey Buttle (Canadá); Yannick Bonheur y Annette Dytrt (Francia); Olivia Smart y Adrián Díaz (España); Oleksiy Polishchuk y Vladimir Besedin (Rusia); Javier Raya (España); y Celia Robledo (España). Las acrobacias correrán a cargo de los artistas David&Max. Una propuesta escénica, musical y deportiva absolutamente redonda y completa de expectación, pues es la primera vez que habrá dos sesiones en Madrid.



Música con Blas Cantó y Taburete

“Tocar o cantar mientras ves a los patinadores en la pista es una sensación maravillosa, es una conexión que tiene una hegemonía, una potencia, mientras lo miras te hacen crecer, te llevan a un mundo totalmente desconocido”, así definía Carlos Jean sus sensaciones vividas, tanto el año pasado. Una apreciación muy similar es la que describía la cantante y pianista Belén Aguilera, quien, al piano, deleitará a los presentes con uno de los temas de Revolution on Ice. “Que converjan dos artes tan distintas me produce una sensación única. Me quedo con que cuando la gente está aplaudiendo y nos miramos el patinador o los acróbatas y yo, nos sentimos mutuamente agradecidos”, explica Belén Aguilera.



A la cita de Madrid también se ha sumado el próximo representante de España en Eurovisión, Blas Cantó, quien ya estuvo en Revolution on Ice el pasado año. “Estoy feliz de volver un año más a ser parte de esta aventura; además coincido con Javier en muchas cosas como que siempre imaginé los sueños grandes desde que era un niño. Y el año pasado cuando me vi en Revolution on Ice pude cumplir uno de estos sueños”, ha reconocido el cantante de Murcia.



El punto álgido del espectáculo será con Javi Fernández y Taburete. “Uno de los temas de Taburete será el que cierre el espectáculo y que patinaré yo mismo, y con el queremos que la gente se lleve a casa todo esté hilo conductor de todo lo que hemos aprendido… Estoy seguro de que será un momentazo”. El grupo musical Taburete es una de las grandes novedades de esta edición (también han participado del evento artistas como Aitana, Edurne y Vanesa Martín).



