Iberia: coches eléctricos y sin emisiones netas de CO2 en 2050

Iberia se ha puesto como objetivo alcanzar las cero emisiones netas de CO2 en 2050. Todavía le queda camino, pero está “trabajando en ello”, asegura su responsable de Ventas, Adolfo García, con distintas acciones que van desde la compra de aviones menos contaminantes hasta la separación de residuos a bordo de sus aparatos. El 83% de los clientes de las agencias de viaje dan importancia a la sostenibilidad.

El primer paso fue según elespañol adquirir una flota menos contaminante. Según afirmó García el pasado viernes, Iberia ha comprado 33 aviones de los modelos A320neo y A350 de Airbus. Otro paso es la reducción del papel, sustituyéndolo por los soportes digitales. Ya lleva tiempo haciéndolo con lectores de códigos de barras y QR en los accesos del aeropuerto y las puertas de embarque que permiten llevar la tarjeta de embarque en el móvil sin necesidad de imprimirla.

Iberia puso en marcha en noviembre (junto con Aena) un proyecto piloto en el aeropuerto de Madrid de reconocimiento facial biométrico, que permite pasar el control de seguridad y acceder al avión sin necesidad de presentar la tarjeta de embarque. Simplemente acercándose a una pantalla de reconocimiento de la cara del pasajero.

En cuanto al handling, la empresa está introduciendo vehículos eléctricos. La prioridad que se está dando a los vehículos más sensibles con el medio ambiente se aprecia en que ya son eléctricos el 29% de los vehículos motorizados utilizados para dar servicio a aviones y pasajeros en los aeropuertos españoles donde presta servicios.

Precisamente el presidente de Iberia, Luis Gallego, reconoció hace unas semanas que están teniendo “mucha presión” por las emisiones de dióxido de carbono, a pesar de que los aviones de hoy “emiten un 80% menos de CO2” que los de hace 40 años. Sin embargo, la reducción de las emisiones en el sector no puede ser inmediata, ya que, como explicó Gallego, “queda mucho para que podamos ver un avión eléctrico que preste el servicio que prestan los actuales”.

Luis Gallego defendió, frente a las críticas de los movimientos ecologistas, que el sector aeronáutico no es el que más emisiones provoca. “Greta puede viajar como elija, pero por encima de los 1.500 kilómetros no hay alternativa al avión”, ha subrayado el ejecutivo en referencia a la activista sueca Greta Thunberg, que está liderando un movimiento para evitar volar en avión, como recogió REPORTUR.co (Iberia se defiende de la campaña ecologista: “Tras los 1.500 kilómetros no hay alternativa al avión”).

Según el directivo, los aviones hoy son un 80% más eficientes y sostenibles que en los años 60. Además, ha afirmado que tanto Iberia como el sector están invirtiendo en la transformación de la flota para utilizar nuevos modelos de avión que contaminen menos, como el Airbus 350 y el Airbus 320 Neo. También se está trabajando en la utilización de combustibles menos contaminantes, todo ello con el objetivo de llegar a cero emisiones netas en el año 2050.

Iberia cerrará el año como la compañía que más ha crecido en tráfico en Europa. Hasta noviembre crece en pasajeros transportados en un 7,2%, por encima de sus rivales del continente. Iberia transportó hasta noviembre un total de 20,6 millones de pasajeros. Además de ser la marca que más crece del holding hispanobritánico IAG, Iberia supera también a la alemana Lufthansa y a la francesa Air France, líderes entre las compañías de bandera, tal como publica OKdiario. Lufthansa ha transportado en los primeros once meses del año a 66,4 millones de pasajeros, un 2,1% más que el año anterior, lejos del porcentaje de Iberia. La francesa Air France, por su parte, incrementó su tráfico hasta noviembre un 2,3%, cerrando la cifra en 48,4 millones de clientes. British Airways se queda en el 1,3% de incremento, hasta 43,9 millones de tickets vendidos.

En este entorno de crecimiento se mueve la holandesa KLM, integrada en el mismo holding con Air France. KLM ha aumentado su tráfico hasta noviembre en un 2,7%, cerrando el periodo en 32,3 millones de pasajeros transportados. La suiza Swiss, integrada en el Grupo Lufthansa, creció un 5,7% en el periodo hasta los 19,9 millones de billetes vendidos. Iberia se encamina incluso a cerrar el año por encima en crecimiento de pasajeros transportados de la líder del sector en Europa, la ‘low cost’ irlandesa Ryanair. La compañía fundada por Michael O´Leary ha transportado en noviembre a 10,5 millones de pasajeros, un 4% más que el año anterior -Iberia ha crecido un 5,8% solo en noviembre-.

En el contexto de la reciente compra de Air Europa por parte de IAG, Gallego ha señalado que "el transporte aéreo está abocado a vivir grandes movimientos de consolidación en los próximos años. Aunque a veces no veamos movimientos de consolidación muy evidentes, muchas aerolíneas están desapareciendo y las están absorbiendo grandes compañías. Estos movimientos son el futuro y "pretender permanecer ajeno a ellos, podría suponer el fin de grandes empresas".

