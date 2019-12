El intento de censura de Pekín en Europa La censura del PCC es un problema mundial Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 22 de diciembre de 2019, 10:02 h (CET)



El Partido Comunista Chino (PCC) se ha vuelto más firme en su intento de presionar a los gobiernos e instituciones europeas para que supriman el derecho de sus propios ciudadanos a la libertad de expresión.



Es bien sabido que el PCC censura estrictamente al pueblo chino, hasta el punto de prohibir palabras. Pero cada vez más, Pekín está intentando aplicar tácticas de presión política y económica a los europeos que son demasiado críticos con el gobierno chino.



La censura del PCC es un problema mundial. A continuación, se presentan algunos ejemplos de los esfuerzos de censura de Pekín en Europa.



Suecia El embajador de china en Suecia amenazó en noviembre con prohibir a la ministra de cultura sueca la entrada en China si concedía un premio literario a un ciudadano sueco detenido y autor de ascendencia china. La ministra sueca lo hizo de todos modos.



Suecia “nunca cedería ante este tipo de amenaza. Nunca”, dijo el primer ministro sueco Stefan Löfven a Associated Press el 15 de noviembre. “Tenemos libertad de expresión en Suecia y ese es el punto, punto”.



El premio Tucholsky de este año fue para Gui Minhai, un sueco naturalizado dueño de una librería en Hong Kong y publica libros sobre política china. Las autoridades chinas arrestaron a Gui mientras viajaba a Pekín acompañado de diplomáticos suecos. El premio lleva el nombre del escritor alemán Kurt Tucholsky, que huyó de la Alemania nazi a Suecia en la década de 1930, y se otorga a un escritor o editor que se enfrenta a la persecución.



Alemania En agosto, el PCC amenazó con prohibir la visita de una delegación alemana a China, aparentemente debido a las críticas de una de sus miembros a la opresión contra los musulmanes uigures por parte del gobierno chino. Mientras que los miembros del Bundestag reciben habitualmente visados de China, las suyas han sido negadas repetidamente.



“Se trata de una invasión de los derechos de un parlamento libremente elegido, algo que el Bundestag alemán no puede tolerar”, declaró la parlamentaria Margarete Bause (en inglés) al servicio de noticias alemán Deutsche Welle.



El Partido Comunista Chino había exigido previamente que pusiera fin a un debate en el Bundestag sobre el internamiento de uigures en Pekín en 2018. Ella se negó.



Reino Unido En agosto de 2017, Cambridge University Press publicó de nuevo en el sitio web de su editorial en China unos 300 artículos de revistas que había eliminado después de que Pekín amenazara con prohibir todas las revistas de Cambridge University Press en China.



La mayoría de los artículos se referían a las protestas de 1989 en la Plaza de Tiananmén, la Revolución Cultural, Tíbet, Sinkiang, Hong Kong y Taiwán, dijo Tim Pringle, el editor de The China Quarterly, en un correo electrónico al consejo editorial.



