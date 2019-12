Se aprueba proceso de destitución contra Donald Trump por abuso de poder y obstrucción del Congreso

En una histórica votación celebrada el miércoles, la Cámara de Representantes aprobó el proceso de destitución contra el presidente estadounidense, Donald Trump, quien se convertirá así en el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ser sometido a juicio político. Las siguientes son palabras de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en el discurso de apertura del debate que tuvo lugar en la Cámara de Representantes el miércoles.



Nancy Pelosi expresó: “La visión de república de nuestros fundadores se ve amenazada por acciones de la Casa Blanca. Es por ello que hoy, como presidenta de la Cámara de Representantes, doy apertura, solemne y tristemente, al debate sobre el proceso de destitución contra el presidente de Estados Unidos. Si no actuamos ahora, estaríamos siendo negligentes en el desempeño de nuestras funciones. Es una tragedia que las imprudentes acciones del presidente hayan hecho necesario un proceso de destitución. No nos dio otra opción”.



Los legisladores aprobaron por 230 votos a favor y 197 en contra el primer artículo del proceso de destitución contra Trump: abuso de poder.



Y aprobaron por 229 votos a favor y 198 en contra el segundo artículo del proceso de destitución contra el presidente: obstrucción del Congreso. Ambos artículos se centran en el hecho de que Trump retuvo el envío de asistencia militar a Ucrania con el fin de presionar al presidente ucraniano para que investigara al rival político de Trump Joe Biden, tras lo cual Trump intentó encubrir sus acciones.



Luego de la votación, Nancy Pelosi sostuvo que no enviará los artículos al Senado hasta que los demócratas estén convencidos de que se hará un juicio político justo en esta instancia. El líder republicano de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que él no es un “jurado imparcial” e informó que coordinaría el juicio político en el Senado conjuntamente con la Oficina de Asesoría Jurídica de la Casa Blanca, lo que ha llevado a los demócratas a acusar a McConnell de intentar presidir un juicio falso.