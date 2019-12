Nueva York y Nueva Jersey permiten que residentes indocumentados soliciten licencias de conducir

En Nueva York, miles de personas indocumentadas esperaron el lunes en las filas del Departamento de Vehículos Motorizados para solicitar una licencia de conducir, lo que marcó una importante victoria para los derechos de los inmigrantes.



El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, firmó en junio la Ley Luz Verde, que permite a las personas solicitar una licencia de conducir utilizando formas alternativas de identificación, en lugar de proporcionar un número de seguro social.



Mientras tanto, en el vecino estado de Nueva Jersey, legisladores también aprobaron un proyecto de ley que permite que las personas indocumentadas soliciten licencias de conducir, luego de los emotivos testimonios expresados la semana pasada en la asamblea estatal. Entre los que testificaron se encontraba un residente de Nueva Jersey de 9 años de edad llamado David.



David expresó: “Necesitamos estas licencias porque el clima está frío. Nieva, y con la nieve nos cansamos y no podemos caminar. ¿En serio creen que esta es una gran comunidad cuando no tenemos licencias? Las licencias pueden ayudar a nuestros niños a ir a una mejor escuela y aprender. Debido a que mis padres no tienen licencia, apenas voy a la escuela. Y vine aquí hoy porque apoyo que otorguen las licencias”.



El lunes, al tiempo que los legisladores de Nueva Jersey aprobaron el proyecto de ley para otorgar licencias de conducir a personas indocumentadas, los partidarios estallaron en vítores y cánticos de “Sí se pudo”.



El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, ya ha manifestado que firmará la legislación.