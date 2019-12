​El chicle permanente

Llevamos todo el año estirando un chicle político que ya me ha cansado hasta a mí, que soy todo paciencia. Me imagino a las parejas de las personas interesadas, cuando llegan a casa y se encuentran con todo ese estrés del día verbalizado en cuestión de segundos, sin dejar hablar, apenas sin respirar. ¿Y todo a cambio de qué, de una simple futura pensión de al menos 2.500€? No sé si merece la pena tanto esfuerzo.



Con lo que me gusta a mí ir a trabajar cada mañana, y ganarme el mail injusto de cada mañana con el sudor de la gente con la que comparto el metro hasta las tardes. Si al final de cada año me ponen otro jamón como éste entre el turrón duro y el polvorón seco, bienvenido sea; en estas fechas hay otras personas que firman su nuevo contrato o el último finiquito; conviene ver las quejas de los demás para evaluar correctamente las propias.



Pero si hay algo que no soporto, bajo ningún concepto, es la estupidez. Si no me gusta en las personas de mi entorno, me gusta todavía menos cuando la veo en las personas que representan a una masa de gente mayor, aunque insuficiente –por suerte- para hacer lo que les venga en gana.



Resulta que a Sofía Castañón, diputada de UP por Asturias en el Congreso, la prisión permanente revisable a la que ha sido condenado José Enrique Abuín, conocido como ‘El Chicle’, no le ha gustado. Por si no lo habéis leído todavía, ella opina –comparando el caso con el de los futbolistas del Arandina, aunque ilustrado con la fotografía de ‘El Chicle’- que la violencia sexual no se resuelve con la prisión permanente revisable… pero digo yo, ¿en este caso concreto, es más grave la violencia sexual o el asesinato? Quizás no se ha enterado que se estaba juzgando un asesinato.



Por lo visto Irene Montero ha retuiteado ese comentario y claro, automáticamente todas las mujeres de España que han votado a UP en las últimas elecciones, han debido pensar: seguimos votando a UP o nos encontramos con ‘El Chicle’ (o uno parecido) y le podemos seguir dando una tercera o cuarta oportunidad hasta redimirse, o asesinarlas.



Sinceramente, creo que a Sofía Castañón se le ha ido la castaña, me permitirán este juego de palabras aunque el tema es muy serio y ella es el personaje público que ha metido la pata. En condiciones normales debería presentar su dimisión de forma inmediata, pero no lo hará porque su jefa le ha aplaudido con un retuit, y ello conllevaría dos dimisiones, algo impensable en un partido político como UP que aspira a vicepresidencias y cuentos varios para no dormir.



Reconozco que Pedro Sánchez no lo tiene fácil, porque pacte con quien pacte es una auténtica trampa. Haga lo que haga tendrá consecuencias, aunque mientras él siga en el poder y las consecuencias las paguemos el resto de ciudadanos, qué más le dará a él.



Pero al margen de discrepancias económicas o geopolíticas, vamos a ponernos de acuerdo de una vez por todas en un tema que afecta a todo el país: la violencia de género, feminista o casi siempre machista. No es de recibo que haya un solo miembro en el Gobierno que piense que la prisión permanente REVISABLE no resuelve un problema, y prefiera tener a ese asesino y violador en libertad cuando su reincidencia demuestra que no está capacitado para convivir en sociedad.



Vamos a ser serios: ¿La investidura es un juego de acuerdos para recaudar votos y alcanzar el poder, o un conjunto de intereses comunes para el bienestar social?