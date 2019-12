Conversaciones en Naciones Unidas finalizan con pocos de los compromisos necesarios para evitar la catástrofe climática Ambientalistas y líderes indígenas criticaron a las Naciones Unidas por marginar a los grupos de la sociedad civil durante las dos semanas de negociaciones y sí recibir a los contaminadores en la cumbre sobre el clima Redacción Siglo XXI

En Madrid, España, la Cumbre sobre la Acción Climática de las Naciones Unidas, conocida como la COP25, terminó fracasando el domingo, tras no llegar a un acuerdo para limitar el calentamiento global en 1,5 grados centígrados, o 2,7 grados Fahrenheit, por encima de los niveles preindustriales, un objetivo clave del Acuerdo de París. Decenas de grupos de la sociedad civil condenaron a los gobiernos de la Unión Europea, Australia, Canadá y Estados Unidos por bloquear el avance en las conversaciones.



Alden Meyer, jefe de estrategia de la Unión de Científicos Preocupados, dijo: “Nunca he visto la desconexión casi total que hemos visto aquí en la COP25 en Madrid entre lo que la ciencia exige y las acciones significativas que las negociaciones están produciendo”. Ian Fry, el negociador en materia de clima de la nación insular del Pacífico de Tuvalu —cuya existencia está amenazada por el aumento del nivel del mar— denunció a Estados Unidos por debilitar el documento final a pesar de que el presidente Donald Trump está retirando a Estados Unidos del Acuerdo de París.



Ian Fry dijo: “Se trata de una tragedia absoluta y una farsa para quienes se han visto afectados por los efectos del cambio climático. Hay millones de personas en todo el mundo que ya están sufriendo los impactos del cambio climático. Negar este hecho podría ser interpretado por algunos como un crimen contra la humanidad”.



Ambientalistas y líderes indígenas criticaron a las Naciones Unidas por marginar a los grupos de la sociedad civil durante las dos semanas de negociaciones y sí recibir a los contaminadores en la cumbre sobre el clima. Esto fue lo que dijo Kera Sherwood-O’Regan, una representante maorí de las Organizaciones de Pueblos Indígenas en la COP.



Kera Sherwood-O'Regan: "Cuando nos silencian, se niegan a sí mismos la posibilidad de aprender de nosotros, y siguen dejando de lado a los que tienen soluciones reales para todas las comunidades. Somos expertos en clima. Somos los kaitiakis, los guardianes de la naturaleza. Sabemos que nuestras voces son legítimas, y ya es hora de que ustedes también lo reconozcan. Escuchen nuestras historias. Conozcan nuestras historias. Dejen de proponer falsas soluciones y dejen de ser un obstáculo".

