Boeing podría poner fin a la producción de aviones 737 MAX tras accidentes mortales

Según informes, ejecutivos de Boeing están considerando poner fin a la producción del problemático avión de pasajeros 737 MAX, y el anuncio podría ser efectuado esta tarde tras el cierre de los mercados.



Los vuelos del avión 737 MAX de Boeing fueron suspendidos en todo el mundo tras dos accidentes en Etiopía e Indonesia en los que murieron las 346 personas que se encontraban a bordo.



La semana pasada, el ex gerente de Boeing Edward Pierson testificó ante el Comité de Transporte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que él intento advertir a los ejecutivos sobre los problemas del sistema de seguridad cuatro meses antes del primer accidente mortal —así como también antes del segundo accidente—, pero sus advertencias fueron ignoradas.



Edward Pierson sostuvo: “Solicité una reunión individual con el gerente general el 18 de julio, y repetí mi recomendación de cerrar la fábrica por un breve período de tiempo. Cuando mencioné que he visto cerrar operaciones en el ejército por problemas de seguridad menores, nunca olvidaré su respuesta, que fue: ‘El ejército no es una organización con fines de lucro’”.