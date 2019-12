Sale a la luz el trailer final de The Witcher

A casi una semana del esperado estreno de The Witcher, Henry Cavill y la creadora Lauren Schmidt Hissrich sorprendieron a los fans presentando el trailer final como parte de la promoción de la serie en Manila, Filipinas.



The Witcher se estrenará a nivel mundial en Netflix el 20 de diciembre de 2019.



Sobre The Witcher:

Basada en la exitosa saga de libros de fantasía, The Witcher es una historia épica sobre el destino y la familia. Geralt de Rivia, un solitario cazador de monstruos, lucha por encontrar su lugar en un mundo donde las personas suelen ser más malvadas que las bestias. Pero cuando el destino lo arroja hacia una poderosa hechicera y una joven princesa con un peligroso secreto, los tres deberán aprender a navegar juntos por el volátil continente.



Henry Cavill (Misión Imposible: Fallout, Liga de la Justicia) encabeza el reparto de la saga The Witcher interpretando el papel de Geralt de Rivia. El reparto también lo integran Anya Chalotra (The ABC Murders, Wanderlust) en el papel de Yennefer y Freya Allan (La guerra de los mundos, Into The Badlands) como Ciri. Otros miembros del reparto incluyen a Jodhi May (Juego de Tronos, Genius) como Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude) como Eist, Adam Levy (Knightfall, Snatch) como Mousesack, MyAnna Buring (Ripper Street, Kill List) como Tissaia, Mimi Ndiweni (Black Earth Rising) como Fringilla, Therica Wilson-Read (Profile) como Sabrina, y Emma Appleton (The End of The F**king World) como Renfri, Eamon Farren (The ABC Murders, Twin Peaks) como Cahir, Joey Batey (Knightfall, Strike) como Jaskier, Lars Mikkelsen (House of Cards, Sherlock) como Stregobor, Royce Pierreson (Wanderlust, Judy) como Istredd, Maciej Musiał (1983) como Sir Lazlo, Wilson Radjou-Pujalte (Jamillah & Aladdin, Dickensian) como Dara, y Anna Shaffer (Harry Potter) como Triss.