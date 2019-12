Manifestaciones arrasan Argelia para boicotear las elecciones de hoy El martes, dos ex primeros ministros fueron condenados y sentenciados a prisión por un escándalo de corrupción que también arrastró a otros altos funcionarios del Gobierno y hombres de negocios Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 13 de diciembre de 2019, 08:58 h (CET)

En Argelia, manifestaciones masivas sacudieron el país el miércoles, cuando los manifestantes exigieron la cancelación de las elecciones presidenciales de hoy para reemplazar al presidente argelino de larga data Abdelaziz Bouteflika, quien fue obligado a abandonar el poder por un levantamiento masivo en abril.



Un manifestante expresó: “No votaré, porque estas elecciones son una traición. Todos los que votan están cometiendo una traición contra nuestro país, porque el colmo de la estupidez es probar la misma experiencia con las mismas personas y herramientas y esperar un resultado diferente”.



Se espera una participación extremadamente baja en las urnas hoy, en medio de llamamientos generalizados para boicotear las elecciones, con manifestantes que afirman que todos los candidatos forman parte de la élite que gobierna Argelia desde hace mucho tiempo.



El martes, dos ex primeros ministros fueron condenados y sentenciados a prisión por un escándalo de corrupción que también arrastró a otros altos funcionarios del Gobierno y hombres de negocios. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.