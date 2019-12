Se muere el escritor Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

martes, 10 de diciembre de 2019, 08:57 h (CET) Poco a poco se va alejando pero sigo escuchando

su corazón latir.

Todavía domina mi cuerpo

pero su actuación, pronto

terminará.



El escritor se muere,

se apagará para siempre,

no volverá a nacer,

yo espero que no,

pues nació de un parto difícil

y pocas cosas aportó.



El escritor se acaba,

la lluvia marca el ritmo

que acerca el momento

tan esperado por mí.

La lluvia es mi aliada

y deseo que llueva tanto

y tanto

para que esté pronto

aquí, su fin.



Quiero dejar de escribir.



