Сonciliación bancaria: qué es y cómo hacerla

lunes, 9 de diciembre de 2019, 10:24 h (CET) Hoy en día, probablemente no quedan empresas que realicen la reconciliación manualmente. Esto sucede debido a los estrictos requisitos de equilibrio de las cuentas y las sanciones por errores de cálculo del gobierno. Para hacer la conciliación bancaria sin problemas, cualquier tipo de negocio debe optar por aplicar las funciones designadas.



¿Para qué es este procedimiento?



La conciliación bancaria tiene como objetivo hacer coincidir los saldos, las cuentas y la descripción general de la empresa o corregir las transacciones obtenidas de los clientes. En su mayoría, esta operación procede con los departamentos de contabilidad o financieros, pero para la mejor eficiencia, muchos equipos pueden participar para modificar sus informes de gastos. Comprenda su estado comercial en el mercado, tenga una imagen completa de pérdidas y ganancias y evite también las sanciones del gobierno. Todas estas tareas se realizan perfectamente cuando se utiliza el software designado.



¿Cuáles son las características clave del software de conciliación bancaria? Buscar proveedores que ofrezcan muchas características exclusivas es una pérdida de tiempo, este software pertenece a sistemas de una sola tarea y, en consecuencia, los compradores potenciales no se desconcertarán al elegir el correcto. Presta atención a las siguientes capacidades:



Programación. Planifique la conciliación bancaria en línea estableciendo tareas repetitivas. Por ejemplo, el último viernes del mes es una fecha límite para que todos los equipos presenten sus informes de ganancias.



Notificaciones. Un sistema le notificará sobre tareas pendientes o declaraciones de transacciones que exigen una visión general.



Chequeo de inventario. Se refiere tanto a los costos del equipo como a las compras que realiza una empresa y controla cuánto dinero gasta mensualmente. Además, este software puede calcular el gasto excesivo.



Integraciones. La mayoría del software de conciliación bancaria está integrado con herramientas de contabilidad o socios de pago. Por ejemplo, puedes hacerlo con PayPal.



Exportación e importación. Elija formatos para generar informes. PDF, Excel, DOC y muchos otros.



Al elegir el programa correcto, pregúntele a un proveedor acerca de una versión de prueba o demostración gratuita de los productos. Te privará de usar herramientas incompatibles con tus negocios.



¿Cómo hacer la conciliación bancaria?



Con la ayuda del software de conciliación bancaria, puede olvidarse de la complejidad o los errores. Una persona solo debe continuar con los siguientes pasos:



1.Obtenga una lista de transacciones y registros comerciales; 2.Encuentre un período de inicio, donde se detuvo la vez anterior; 3.Descripción general de los depósitos bancarios, todos deben estar presentes; 4.Verifique ganancias de libros; 5.Retiros de cheques; 6.Verifique gastos; 7.Si todas las cantidades son correctas, finalice el informe y finalice su saldo.



En algunos casos, los usuarios pueden encontrar transacciones extrañas. No se asuste, el problema puede estar en los cálculos del mes anterior. De lo contrario, una persona no coincidió con todos los saldos, o pagó en efectivo sin proporcionar la factura, o hizo todo manualmente. A veces, también puede estar conectado con un error del sistema causado por programas gratuitos. La regla principal al hacer la conciliación, no la posponga para más adelante, cuantas más cantidades se recauden, más cantidades tendrá que igualar con las declaraciones anteriores.



