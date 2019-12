El Grand Prix benéfico de Ibai Llanos bate récord y recauda más de 102.000 euros ​La tercera edición de este torneo solidario se ha celebrado en el marco del festival Fun & Serious y ha recuperado el formato del popular programa de televisión Grand Prix, llevándolo al terreno de los videojuegos Redacción Siglo XXI

lunes, 9 de diciembre de 2019, 08:53 h (CET)

El Grand Prix Benéfico del comentarista de la Liga de Videojuegos Profesional, Ibai Llanos, que se ha celebrado durante el fin de semana en Bilbao, ha recaudado una cifra récord de más de 102.000 euros para el trabajo de Save the Children a favor de los niños y las niñas que viven en países en guerra. La organización, que este año celebra su centenario, destinará la totalidad de los fondos a sus programas de atención y ayuda a la infancia afectada por los conflictos. Save the Children asiste con programas de educación, sanidad o protección a niños y niñas de países como Siria, Yemen o Afganistán.



La tercera edición de este torneo solidario se ha celebrado en el marco del festival Fun & Serious y ha recuperado el formato del popular programa de televisión Grand Prix, llevándolo al terreno de los videojuegos. Un evento que ha contado con influencers como ElRubius, Willyrex o Wismichu.



Solidaridad con la infancia en guerra

Nunca en los últimos 20 años ha habido tantos niños y niñas viviendo en áreas afectadas por los conflictos armados. Uno de cada cinco menores en todo el mundo, aproximadamente 420 millones, viven en zonas de guerra.



Los 10 países más peligrosos para la infancia son Afganistán, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Irak, Mali, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Siria y Yemen. En estos países, al menos 870.000 personas han muerto entre 2013 y 2017 por las consecuencias indirectas de la guerra, como la desnutrición, las enfermedades o la falta de agua, saneamiento y atención sanitaria. De esta cifra global, 550.000 eran niños y niñas menores de cinco años.



"En estos países, los niños y las niñas no tienen acceso a la educación, a la salud, a una alimentación adecuada. Desde Save the Children les acompañamos y les damos protección y apoyo psicosocial para ayudarles a superar el trauma de la guerra", concluye Michela Ranieri, experta en política internacional de la organización.

