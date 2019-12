El Valencia remonta su derbi y el Granada corta su mala racha con goles El equipo 'che' gana al Levante (2-4) y el Alavés sucumbe en Los Cármenes (3-0) Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 8 de diciembre de 2019, 09:45 h (CET)



El Valencia se llevó este sábado por 2-4 otro intenso derbi ante el Levante, con remontada incluida, mientras que el Deportivo Alavés salió trasquilado de su visita al campo del Granada (3-0), en partidos correspondientes a la jornada 16 de LaLiga Santander.

Después de haber ganado recientemente al Villarreal (2-1), el equipo 'che' afrontaba otro duelo regional y supo no desesperarse, pese a ir abajo por 2-0. A escasos días de jugarse en Ámsterdam su supervivencia en la Liga de Campeones, los pupilos de Albert Celades mostraron una buena imagen y acudirán con buenos síntomas al estadio del Ajax.

No obstante, Roger Martí adelantó al Levante en el minuto 11 y con un tiro potente que sorprendió a Jasper Cillessen, mal colocado en la portería valencianista. Al cumplirse el 20', el propio Roger puso de penalti el 2-0; esa pena máxima, que en la repetición televisiva parecía falta fuera del área, había sido cometida por Dani Parejo.

Justo antes del descanso, la suerte sonrió al cuadro visitante en forma de autogol a la salida de un córner. El omnipresente Roger, en su intento de despeje, introdujo el balón con la rodilla en su portería y dejó al cancerbero Aitor Fernández haciendo la 'estatua'.

En la segunda parte, los de Celades arrancaron de manera muy distinta y la recompensa llegó en el 57' y el 59' con dos fogonazos de Kevin Gameiro. El primer tanto del delantero francés se fraguó con Rodrigo Moreno aprovechando un error de la zaga 'granota', cediendo la pelota al segundo palo para que ahí apareciera el bigoleador.

Y la segunda diana, en otra ofensiva rauda, se firmó con un buen control de Gameiro y un fuerte derechazo, de semivolea e imparable para Aitor Fernández. Para colmo del portero local, Ferran Torres sacó tajada de otra asistencia de Rodrigo para sellar el 2-4 casi en el descuento.

SONRISAS DEL GRANADA

Mientras, el Nuevo Los Cármenes volvió a celebrar un triunfo de su equipo mes y medio después. La mala racha del conjunto granadino había aumentado también por su mala cosecha a domicilio, siendo de cuatro derrotas y un empate en las cinco anteriores jornadas.

Sin embargo, el ímpetu de los delanteros rojiblancos obtuvo premio en el inicio de la segunda parte. Carlos Fernández hizo el 1-0 con un fuerte cabezazo, a centro de Víctor Díaz desde la banda derecha, y Roberto Soldado marcó de penalti el segundo gol local (minuto 58).

Yangel Herrera redondeó la victoria del Granada con el 3-0 en el tramo final, tras un buen regate y al que dio continuidad con un derechazo potente a media altura. Gracias a este marcador, los pupilos de Diego Martínez se ubicaron provisionalmente en el noveno lugar, con 24 puntos y aventajando en 6 a un Alavés que se mete en problemas.

