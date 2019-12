Ricky Rubio no brilla en la clara derrota de los Suns ante los Magic ​Al director de juego catalán, aunque no sea su principal misión en su nueva franquicia, le está costando ver el aro con cierta facilidad y esta vez se quedó en cuatro puntos, con 2/9 en el lanzamiento Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 5 de diciembre de 2019, 10:26 h (CET)

Los Phoenix Suns, equipo del base español Ricky Rubio, encajaron este miércoles en la NBA una clara derrota por 128-114 en su visita a los Orlando Magic, en un partido donde el jugador de El Masnou no brilló en exceso.



Al director de juego catalán, aunque no sea su principal misión en su nueva franquicia, le está costando ver el aro con cierta facilidad y esta vez se quedó en cuatro puntos, con 2/9 en el lanzamiento, mientras que sí brilló en su mejor faceta, la de pasador, con un total de 9 asistencias en un encuentro donde fue duda hasta el final por un problema en la mano.



De momento, los Suns no consiguen arrancar y están notando también la baja por sanción del pívot DeAndre Ayton. De los últimos diez partidos, sólo han ganado tres, aunque pese a ello siguen ocupando el octavo lugar en la reñida Conferencia Oeste.



En la cancha de los Magic, Phoenix empezó bien, sobre todo a nivel ofensivo (37 puntos en el primer cuarto), pero los locales, liderados por Aaron Gordon (32 puntos, 13/15 en tiro) reaccionaron a partir de ahí y prácticamente remontaron hasta dejar el partido sentenciado para los doce minutos finales (103-86). Frank Kaminsky, con 23 puntos, fue el mejor de los visitantes, arrollados en los tableros (29 rebotes por 45 de su rival).



Por otro lado, el pívot madrileño Willy Hernangómez se volvió a quedar sin jugar con su equipo, Charlotte Hornets, que aprovechó la debilidad actual de Golden State Warriors para lograr un contundente triunfo por 106-91.

