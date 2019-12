Comienza la COP25 en Madrid en medio de terribles advertencias sobre el cambio climático El viernes, cientos de miles de estudiantes salieron de las escuelas en todo el mundo y marcharon por las calles para exigir medidas urgentes para hacer frente a la crisis climática Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 3 de diciembre de 2019, 08:49 h (CET)

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP25, comienza hoy en la ciudad de Madrid, en España. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y otros 14 legisladores demócratas forman parte de la delegación que asistirá a la cumbre. Estaba previsto que el evento se realizara en Santiago de Chile, pero el Gobierno chileno lo canceló debido a las protestas generalizadas contra la desigualdad económica y la austeridad.



Antes de la apertura de la cumbre, los científicos publicaron una serie de informes que advierten que solo una reducción drástica y sin precedentes de las emisiones de gases de efecto invernadero podría evitar los impactos más catastróficos del cambio climático. May Boeve, directora de 350.org, dijo que los informes muestran que “la ciencia está gritando”.



Esto fue lo que dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, antes de la apertura de la conferencia de hoy.

António Guterres declaró: “Lo que sigue faltando es voluntad política, voluntad política para ponerle precio al carbono, voluntad política para detener los subsidios a los combustibles fósiles, voluntad política para dejar de construir plantas de carbón a partir de 2020, voluntad política para cambiar los impuestos y empezar a gravar la contaminación en lugar de a las personas. Simplemente tenemos que dejar de excavar y perforar y aprovechar las enormes posibilidades que ofrecen la energía renovable y las soluciones de la naturaleza”.



El viernes, cientos de miles de estudiantes salieron de las escuelas en todo el mundo y marcharon por las calles para exigir medidas urgentes para hacer frente a la crisis climática. El sábado, miles de activistas también protestaron contra tres minas de carbón en el este de Alemania.



Y en Pakistán, Amnistía Internacional ha emitido una "acción urgente" sin precedentes en la que afirma que los diez millones de habitantes de Lahore corren el riesgo de que su salud y sus derechos humanos sean violados por el peligroso smog que se está extendiendo en la segunda ciudad más grande de Pakistán.

