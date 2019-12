Una Real de 'Champions' golea al Eibar y el Valencia aprieta la pelea europea Los de Mendibiliar sacaron partido de sus mejores minutos Redacción Siglo XXI

domingo, 1 de diciembre de 2019, 10:01 h (CET) La Real Sociedad retomó la senda de la victoria tras golear al Eibar en el derbi guipuzcoano (4-1) de la decimoquinta jornada de LaLiga Santander y se ha situado en puestos de 'Champions', mientras que el Valencia se llevó un intenso partido contra el Villarreal (2-1) gracias a un gol decisivo de Ferran Torres en la segunda mitad para apretar la pelea por la zona europea.



En el Reale Arena, el equipo de Imanol Alguacil fue el claro merecedor de la victoria en un partido donde destacó el liderazgo del joven Martin Odegaard, autor de un gol y una asistencia este sábado. Los 'txuri urdines' se adelantaron en el marcador a los 25 minutos, aunque tuvieron que reponerse a la reacción del conjunto armero.



Le Normand marcó el 1-0 con un preciso cabezazo en el corazón del área tras una falta botada por Odegaard. El noruego jugó a su gusto y volvió a reclamar todos los focos. El Eibar despertó y pudo empatar diez minutos después en una acción de Pape Diop gracias a un disparo desde la frontal del área después de que Charles golpease al poste con anterioridad.



Los de Mendibiliar sacaron partido de sus mejores minutos, sobre todo antes del empate, pero en la segunda parte hincaron la rodilla ante la superioridad de la Real. Oyarzabal puso en ventaja a los suyos a los dos minutos de la reanudación con un zurdazo al palo largo y Willian José colocó el 3-1 con un disparo cruzado con la diestra.



El festival de los donostiarras se completó con quien más lo merecía. Odegaard sacó un conejo de la chistera con un zapatazo desde fuera del área ante el que nada pudo hacer Dmitrovic. El 4-1 cerró un partido redondo para la Real Sociedad, que se coloca cuarto en la tabla, mientras que el Eibar -que acumula cuatro derrotas consecutivas- se queda con dos puntos de margen sobre los puestos de descenso.



En Mestalla, el Valencia se llevó los tres puntos en un disputadísimo encuentro frente al Villarreal (2-1) donde pasó de todo. Los de Celades aguantaron el buen arranque de su rival e incluso Cillessen tuvo que parar un penalti a Gerard Moreno a los 15 minutos. El internacional español tiró suave y no fue difícil para el meta holandés.



Ese error fue un complemento vitamínico para los valencianistas, que buscaron el empate antes de llegar al descanso. Rodrigo lo consiguió pero su leve posición adelantada impidió el 1-0, un gol que llegaría tras la reanudación. El mismo protagonista, con asistencia de Maxi Gómez, fue quien puso al Valencia por delante después de un quiebro exquisito a Sergio Asenjo.



El Villarreal respondió muy rápido con un golazo de Anguissa. El joven camerunés -que no llegó a triunfar en la Premier- robó el balón en el centro del campo y él mismo, driblando a tres rivales, pudo disparar pisando el área para marcar su primer gol como profesional. El balón cruzado sorprendió al portero local y dejó el empate cuando más atacaba el conjunto 'che'.



Sin embargo, los de Celades siguieron insistiendo y se llevaron el gato al agua en una jugada colectiva que culminó Ferran Torres. El internacional sub-21 fusiló con la zurda después de un gran pase de Wass apurando la línea de fondo. El gol hizo justicia a un Valencia que se sitúa séptimo con los mismos puntos que el Athletic Club a falta de que se complete la jornada. El Villarreal se mantiene decimotercero.



JOEL ROBLES SALVA A UN BETIS 'IN CRESCENDO'

Por su parte, el Betis consiguió su primera victoria de la temporada lejos del Villamarín después de ganar -con mucho sufrimiento- a un Mallorca que empieza a complicarse. Los andaluces se pusieron 0-2 muy pronto con goles de Joaquín Sánchez, de penalti, y Nabil Fekir con un fogonazo desde fuera del área a la media hora del partido.



El resultado confió a los verdiblancos y el Mallorca empezó a crecer. Lago Junior recortó distancias desde los once metros después de que Guardado hiciese falta a Dani Rodríguez y a partir de ese momento Joel Robles se convirtió en el auténtico salvador del equipo dirigido por Rubi. Detuvo tres ocasiones clarísimas a Raíllo, Dani y el propio Lago Junior cuando faltaban cuatro minutos para el final.



De esta forma, el Betis sigue su ascensión y se sitúa en la duodécima posición, mientras que el Mallorca disipa su buen comienzo de temporada y acumula un solo triunfo en la seis últimas jornadas. Los bermellos se quedan decimoséptimos con 14 puntos, uno más que el Celta que es el primer equipo que ocupa puestos de descenso a Segunda.

