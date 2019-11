"The Accident" se convierte en el mejor estreno de la historia de Filmin

"The Accident", la miniserie británica que relata las consecuencias de una terrible catástrofe urbanística en una pequeña localidad obrera de Gales, se convirtió ayer en el mejor estreno de la historia de Filmin. Nunca antes, desde el nacimiento de la plataforma en 2007, una película, serie o documental había registrado tantos visionados en su primer día en Filmin como los que ayer obtuvo la producción de Channel 4 escrita por Jack Thorne ("The Virtues") y protagonizada por Sarah Lancashire ("La desaparición de Kiri") y Sidse Babett Knudsen ("La doctora de Brest").



El crecimiento exponencial del número de suscriptores que Filmin ha experimentado en los últimos meses explica en parte que dos miniseries de 2019, "Mrs. Wilson" y "The Accident", hayan sido los dos mejores estrenos de la historia de la plataforma. Pero la serie que se lanzó ayer ha aumentado en un 20% los visionados que en mayo registró "Mrs. Wilson" en su primer día, poniendo el listón muy alto para futuras producciones.



Para Jaume Ripoll, director editorial y cofundador de Filmin, "el éxito de 'The Accident' confirma el interés por las miniseries en nuestro catálogo y la relevancia de ofrecer contenido doblado y no solo en versión original". En el último año, Filmin ha realizado un importante esfuerzo para doblar al español algunas de las series que ha estrenado en exclusiva en España: "The Accident", "Mrs. Wilson", "Home Ground", "Un espía entre nosotros", "La víctima"...