Sacerdotes católicos argentinos son sentenciados a prisión por violar estudiantes En la década de 1970, uno de los sacerdotes había sido investigado por abuso sexual, presuntamente cometido en una escuela en su país de origen, Italia, pero no fue condenado Redacción Siglo XXI

miércoles, 27 de noviembre de 2019, 09:21 h (CET)

En Argentina, dos sacerdotes católicos fueron sentenciados el lunes a más de cuatro décadas en prisión por abusar sexualmente y violar a decenas de estudiantes con discapacidad auditiva en un instituto en la ciudad de Mendoza.



En la década de 1970, uno de los sacerdotes había sido investigado por abuso sexual, presuntamente cometido en una escuela en su país de origen, Italia, pero no fue condenado.



Un exjardinero del centro educativo argentino también fue condenado por delitos de abuso sexual que fueron denunciados por más de 20 exalumnos y tuvieron lugar entre 2004 y 2016.

