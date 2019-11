El perrito Pluto Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

martes, 26 de noviembre de 2019, 08:59 h (CET) Pluto de marrón glasé que no supo llorar por su pasado

y luchó por su futuro…

Pluto que bruto,

que come zapatillas viejas y nuevas

y corre hasta la nevera

y llora cobre cuando su dueño lo deja solo

en el garaje junto a su viejo coche.



Pluto de almendra, Pluto de castaña,

Pluto de verdad y de mentira,

Pluto de sidra, Pluto de champagne,

Pluto de vino

Pluto de avellana, de gelatina,

riquito, Pluto de flan, de huevos,

sabor de mar,

ola y hola a tu gentileza sin límites,

a tu valor, fidelidad, franqueza

y ladrar de caballero medieval.



Para los solteros felices. Porque en realidad no encontraron su otra mitad. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.