Estos días hay algo que me está haciendo sonreír.



Los cabezas de los dos partidos que quieren gobernar han dicho que para resolverlo van a consultar a sus bases.



Digo sonreír porque cuando les den los resultados de su consulta, me temo, que las bases les van a decir lo que ellos quieren y esperan; ambos deben estar casi absolutamente seguros, aunque no lo dicen. No, todo lo contrario, ellos lo presentan como si realmente fuera una consulta a sus bases, como si creyeran que les estaban consultando y que su intención real fuera la de hacerles caso, aunque pienso que la finalidad final es poder decir después, que esa decisión no fue de ellos sino que lo que van a hacer es cumplir lo que sus bases han pedido, en ese sentido absoluto de la democracia en la que los políticos están para hacer lo que sus bases les piden.



Hoy es 23 de noviembre, sábado por la mañana, aun no se nada de los posibles resultados de estas consultas, creo que la del PSOE era para hoy y la de Unidas Podemos será para más tarde, hasta el miércoles.



Por cierto que en defensa de nuestro idioma, el español, quiero aclarar que: “Unidas” es un participio en femenino plural y el femenino plural en castellano culto se refiere exclusivamente a mujeres. Claro que el castellano culto puede que también sea sólo para algunos, como lo eran, ahora ya no, los chalets, las piscinas, el cambiar colchones y cosas de esas.



Volviendo a lo que decía, si me equivoco y algunas bases no aprueban lo de juntarse aumentará mi fe en esta democracia. Pero si ocurre lo que esperamos, yo y los dos cabezas de esos partidos, podrán mandar y hacer lo que consideren mejor para España o lo que sea esa maravillosa “nación de naciones” que la mayoría no habíamos captado en toda su grandeza y multiplicidad. Los cargos políticos aumentarán aun más, a los que tenemos habrá que añadir a posibles embajadores con muchos más etcéteras.



Si ocurre eso que espero y no deseo, tendré el consuelo de creer en la “Demo-Gracia”, que al menos es chistosa.





Claro hay algo en lo que ambos tienen experiencia, sus bases los admiran, en cierto modo son sus devotos y lo han experimentado ya. En uno de esos partidos cuando los más destacados de sus militantes no querían que él siguiera, recurrió a las bases que no pensaron que aquellos que habían sido los más destacados entre ellos durante mucho tiempo pudieran saber más, sino que debieron pensar: “Si nos preguntan es que nos valoran, hagamos lo mejor, lo que nos proponen”. Del otro me hizo gracia cuando tras dejar su antiguo piso, del que había dicho públicamente que nunca iba a dejar, porque lo definía, para comprarse eso, a lo que los envidiosos han llamado “casoplon”, va y las bases le dijeron también que sí.



Eso me lleva a otra reflexión sonriente: ¿Se pueden tener mejores votos que los de los devotos?



Ya es 24, domingo. El apoyo del PSOE ha sido abrumador (¡acerté!), aunque leo que se han perdido más de 9000 militantes del partido desde que llegó él.



Dicen también los periódicos que las bases quieren apoyar a un gobierno de progreso. ¿Cómo el de Zapatero?



Curioso, en febrero, para la alianza con Ciudadanos, también fue abrumadora la aceptación de las bases del PSOE. Aunque Ciudadanos y Podemos no se parecen en nada, la actuación de esa base coincide con mi enfoque y seguramente con el suyo.



¿Esperamos un poco más? ¿Hasta el miércoles? No vale la pena, lo ha confirmado tan abrumadoramente la mitad más grande, que no dudo de lo qué hará la otra mitad, la pequeñita.



Después de todo sigo dudando con el título: “¿Democracia o Demo-Gracia?”.