Se ha enamorado de nuevo y ya es toda una mujer,

adulta.

Le ha pasado de nuevo,

¿será la última vez?,

o será otra vez de tantas,

yo no lo sé.



Pero es... una señora en apuros

que lo está pasando mal,

no sabe si su amor irá hacia adelante

o si no se moverá,

si se burlarán de ella

o la amarán por piedad.



Mientras, va quedando en ella,

el dolor, el sinsabor,

el sufrimiento, la incertidumbre

y también, el llanto.