La reedición de Cuando el diablo se sienta a tu lado ya ha alcanzado las primeras posiciones en el ranking de libros de terror

Durante este año, han sido muchos los comentarios que se han hecho acerca de Cuando el diablo se sienta a tu lado. ForoLibro dijo que el libro les interesaría « a aquellos lectores que disfrutan con el lado más amargo del éxito y de la derrota. Interesará a aquellos a los que la tentación les sigue llamando a la puerta con diferentes caras y cada día les es más difícil dar un no por respuesta. Gustará a aquellos lectores de novelas de terror e intriga con tintes psicológicos y reflexivos. Muchas veces no es necesario llevar al diablo dentro para volverse un ser despreciable». Bloggers como Tejiendo en Kligdom valoró la obra de la siguiente manera: «La trama es adictiva, la narración no te deja descansar y los protagonistas son personas que se han equivocado, han intentado arreglarlo todo y no han hecho sino empeorar su situación pagando un precio por eso, por lo que no puedes sino sentir mucha pena en algunos pasajes del libro, aunque hay otros en los que te alegras de lo que pasa». Revistas culturales como Culturamas, destacaron que «los lectores coinciden en lo adictivo de la trama y sobre todo, en la lucha interna psicológica que se fragua dentro del protagonista principal». Y la propia autora, en una entrevista realizada, nos contó que «Cuando el diablo se sienta a tu lado es el retrato de aquellos que no encuentran su sitio ni a sí mismos en el mundo actual. Luchan por seguir los ideales imposibles de éxito personal y social impuestos desde fuera, a veces buscando peligrosos atajos para lograrlo».



Cuando el diablo se sienta a tu lado es el último lanzamiento de Rachel Ripley, y fue editado con Universo de Letras, sello de la editorial Planeta, y auspiciado bajo el género de terror. Sin embargo, en estos últimos meses se ha producido un cambio sustancial: la autora ha decidido cesar el contrato con el sello de Planeta y reeditar la obra por su cuenta.



Ahora, Cuando el diablo se sienta a tu lado tiene una nueva portada y cuenta con una revisión ortotipográfica mejorada. Las reacciones de esta noticia no se hicieron esperar y una vez que la obra estuvo disponible para la venta al público en la plataforma de Amazon, la autora alcanzó las primeras posiciones en sus categorías, colocándose en el número 4 del TOP100 de pago en ebooks de Terror y en el número 6 en el ránking general de libros de terror, junto a autores como Stephen King. En lecturas sobrenaturales alcanzó la segunda posición.

Sinopsis: Leo, un joven empleado en una multinacional, vive relativamente feliz con Laura, su esposa. Forman un matrimonio con los problemas cotidianos de cualquier pareja de clase media. Pero Leo, ambicioso, se embarca en una peligrosa espiral que lo llevará a acumular cuantiosas deudas que lo colocarán al borde del abismo.



Cuando cree que roza el fin, conoce a Álex, un tipo de aspecto elegante y modales excéntricos. Este lo invita a subir a su lujoso coche y le cuenta una historia increíble que a Leo le cuesta creer. Antes de subir a casa, el hombre le da un papel doblado con el que solucionará para siempre sus problemas económicos y hará desaparecer todas sus deudas. Leo, con el casero acuciándole y agobiado por los nubarrones que le acechan, seguirá el consejo de Álex.



Casi al instante, el dinero comienza a lloverle, sus deudas a desaparecer e incluso las cartas y las ruletas le favorecen siempre. Sin embargo, un día, al mirarse al espejo, la vida le da un vuelco.



El libro se puede adquirir en la plataforma de Amazon tanto en papel como en digital, y también está disponible de forma gratuita en Kindle Unlimited.