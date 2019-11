Pluto, Plutito Plutón, mi perrito peleón Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

martes, 19 de noviembre de 2019, 08:47 h (CET) Pluto, perro que fue el mejor amigo y la mejor compañía de Popeye.

Pluto, cabeza de león y tierna piel del sol.

Pluto de corazón.



Pluto de sol a sol.

Pluto valiente e irónico

y burlesco y triunfador.

Perro acaramelado,

rico en amor y comprensión.



Pluto de pelo marrón, ojos azules,

como ninguno conocido,

corazón de oro y collar de campana.

El de amapolas en la mirada.



Pluto te quiero yo, te quieren ellos,

te quieren todos los seres que te conocen.

Pluto de andar inquieto

y dulce mirada de almíbar,

Pluto que ofrece alegre su andar

y suave respirar de ceniciento alegre

y su sufrir quejoso cuando rosquillas

de azúcar no hay y el desea comer.



Pluto que toma chocolatinas

y dulcería y bollería.

Pluto de crema y nata, de hojaldre y seda

y tela de cielo con que me visto.



Pluto de caramelo de anís,

que no tuvo plutitos

pero me tuvo a mí y yo a él.



Y yo, a él.



Para el gato Pituso, que está hospitalizado con una operación de oreja.

